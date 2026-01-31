Djokovic vor Finale: "Geschichte auf dem Spiel"

Nur wenige Experten und Fans haben Novak Djokovic den Einzug ins Endsiel der Australian Opemn 2026 zugetraut. Nun kann der Serbe gegen Carlos Alcaraz wieder ein Stück Geschichte schreiben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 07:08 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic greift morgen nach seinem 25. Major-Titel

Novak Djokovic geht trotz aller Strapazen voller Vorfreude in das Endspiel der Australian Open gegen Carlos Alcaraz aus Spanien am Sonntag. "Für mich und natürlich auch für Carlos steht jedes Mal, wenn wir spielen, Geschichte auf dem Spiel", sagte Djokovic nach dem epischen Fünfsatzsieg gegen Jannik Sinner im Halbfinale um kurz vor 3 Uhr nachts (Ortszeit) auf der Pressekonferenz in Melbourne.

Djokovic, der seinen 25. Grand-Slam-Titel und den elften Triumph bei den Australian Open anpeilt, wollte sich schnell auf die Regeneration konzentrieren. Ein Training am Samstag, dem Tag zwischen den beiden Spielen, schloss er aus. Beklagen wollte er sich aber nicht. "Ich spiele Tennis hauptsächlich, um das Finale der Grand Slams zu erreichen. Jetzt bin ich hier, also kann ich mich über nichts beschweren", sagte er: "Ich versuche einfach, den Moment zu genießen, den ich heute Abend erlebe."

Djokovic überrascht gegen Sinner

Das überraschende 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 gegen Sinner, sagte Djokovic, sei sein bestes Match "in den letzten paar Jahren" gewesen. "Unter den gegebenen Umständen und im Halbfinale gegen Sinner, der in den letzten Jahren das beste Tennis seines Lebens gespielt hat - insbesondere hier als zweifacher Titelverteidiger - kann es nicht besser kommen als das", so der Serbe.

Gegen Alcaraz hat Djokovic eine positive Bilanz von 5:4 in den direkten Duellen. Beim bislang letzten Mal, im Halbfinale der US Open, behielt der Spanier aber die Oberhand. Alcaraz hatte im ersten Halbfinale von Melbourne Alexander Zverev ebenfalls in einem spektakulären Fünfsatz-Krimi besiegt.

