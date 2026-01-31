Australian Open: Harrison und Skupski holen Doppel-Titel

Neal Skupski und Christian Harrison haben bei den Australian Open 2026 einen Heimsieg im Doppel-Wettbewerb verhindert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 08:49 Uhr

© Getty Images Neal Skupski und Christian Harrison haben in Melbourne den Doppel-Titel geholt

Das australische Doppel Jason Kubler und Marc Polmans hat bei den Australian Open den Heim-Titel verpasst. Das Duo verlor trotz der lautstarken Unterstützung der Fans in der Rod Laver Arena das Finale gegen Christian Harrison/Neal Skupski (USA/Großbritannien) mit 6:7 (4:7), 4:6. Harrison/Skupski feierten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Grand Slam gleich den großen Titel.

Im Endspiel der Frauen hatten sich zuvor Elise Mertens (Belgien) und Shuai Zhang (China) gegen Anna Danilina (Kasachstan) und Aleksandra Krunic (Serbien) durchgesetzt. Mertens kehrt dank des 7:6 (7:4), 6:4 auf den ersten Platz der Doppel-Weltrangliste zurück. Für die Belgierin ist es der dritte Titel in Melbourne mit der dritten Partnerin.