Australian Open Podcast, Tag 13: "Ganz groß von Sascha Zverev"

Die Australian Open halten aktuell die Tenniswelt in ihrem Bann. Und Alex Antonitsch (ServusTV), Mira Antonitsch (tennisnet) und der Producer Jens Huiber verfolgen das erste Major 2026 mit Gästen täglich …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 17:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images So sehen Sieger aus: Alexander Zverev und Carlos Alcaraz

Nur zwei Matches, aber zehn Stunden fantastisches Tennis bei den Australian Open 2026 - da gibt es für Mira Antonitsch (tennisnet) und Paul Häuser (Sky) einiges aufzuarbeiten. Der Producer Jens Huiber hilft gerne.

Hier der Podcast zum Anhören bei Open Spotify.

Hier der Podcast zum Anhören bei Apple Podcasts.