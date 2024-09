Dominic Thiem - 31 Jahre und noch drei Tennistermine

2024 wird Dominic Thiem seinen Geburtstag nicht bei den US Open feiern. Ganz abgeschlossen hat er mit dem Tennissport aber noch nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2024, 18:45 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bei seinem letzten Auftritt bei den US Open

Die Chance, dass Dominic Thiem 2024 noch einmal seinen Geburtstag als Spieler mit intakten Titelchancen bei den US Open feiert, waren vor Turnierbeginn nicht besonders hoch. Das hätte ja bedeutet, dass Thiem am heutigen Dienstag, da sein erst 31. Geburtstag ansteht, bereits das Viertelfinale erreicht hätte. Aber diese Idee hatte sich mit dem ersten Match gegen einen starken Ben Shelton schon verflüchtigt - nicht, dass der US-Open-Champion von 2020 dieses tatsächlich gehegt und gepflegt hätte.

Nein, Dominic Thiem hat vor der Rückreise nach Österreich noch bei den New York Giants vorbeigeschaut. Der Beginn der Football-Saison ist, bei aller Liebe, das große Gesprächsthema unter den Sportfans im Großen Apfel. Die Aussichten auf einen Titel für die Giants oder die Lokalmatadoren Jets allerdings auch eher mau.

Thiem noch in Frankfurt und Wien

Egal. Dominic Thiem hat sich längste anderen Dingen verschrieben, will sich um ein noch nachhaltigeres Leben verdient machen, neben anderen Dingen. In Sachen Tennis stehen noch drei Termine an: Zunächst der Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt. Dann der Red Bull Bass in Wien. Und ebendort dann der große Abschied in der Wiener Stadthalle. Die Konkurrenz wird dort ebenso groß sein wie bei den US Open.

Die kürzeren Formate hat Dominic Thiem eigenen Angaben nach ja immer gerne gespielt, im letzten Jahr in Wien war er bei einer nicht repräsentativen Umfrage unter den anwesenden Spitzenspielern der einzige, der sich vorstellen konnte, Elemente aus den Schaukämpfen auch auf der ATP-Tour einzuführen. Das aber sind Sorgen aus einem Leben, mit dem Thiem seinen Frieden gemacht hat.

Heute wird gefeiert. Wir gratulieren herzlich.