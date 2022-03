Dominic Thiem bereitet sich in Marbella vor - Challenger als Option?

Dominic Thiem wird sich im spanischen Marbella auf seine kommenden Turniere vorbereiten. Ab dem 28. März findet in der andalusischen Küstenstadt ein Challenger-Turnier auf Sand statt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 07:12 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bereitet sich in Marbella auf die Sandplatzsaison vor

Während in Indian Wells aktuell der erste ATP-Masters-1000-Titel des Jahres ausgespielt wird, feilt Dominic Thiem weiterhin an seiner Rückkehr auf die Tour. Zuletzt bereitete sich der US-Open-Sieger des Jahres 2020 in Österreich auf Sand vor, mittlerweile zog es den 28-Jährigen jedoch gen Süden.

Wie Thiem am Donnerstag in einer Instagram-Story mitteilte, wird er sich im spanischen Marbella auf die kommenden Turniere einstimmen. Wo er auf die Tour zurückkehren wird, steht noch nicht endgültig fest. Beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo (10. bis 17. April) ist der Lichtenwörther jedenfalls auf der Entry List zu finden.

Thiem-Comeback im März?

Möglich scheint jedoch auch, dass Thiem noch in diesem Monat sein Comeback feiern wird. Denn in Marbella findet ab dem 28. März ein Challenger-Turnier auf Sand statt. Angeführt wird das Feld aus derzeitiger Sicht von Alex Molcan, Thiem würde für einen Start eine Wildcard benötigen. Das Management des Österreichers war für tennisnet.com nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Wie die Trainingsbilder nahelegen, dürfte sich Thiem aber jedenfalls in der finalen Phase seiner langen Verletzungspause befinden. Sein bislang letztes Turnier bestritt der aktuelle Weltranglisten-50. im Juni des vergangenen Jahres auf Mallorca, wo er sich eine folgenschwere Handgelenksverletzung zuzog.

Die aktuelle Entry List in Marbella