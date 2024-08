Dominic Thiem würde sich als TV-Experte nicht auf Tennis beschränken

Was kommt nach der Tenniskarriere? Dominic Thiem hat viele Interessen. Eines davon: eine Tätigkeit als TV-Experte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 13:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Dominic Thiem am TV-Mikrophon? Warum nicht?

In der Dokumentation „Der Thiem-Spirit“ von ServusTV aus dem Jahr 2019 wird der Aufstieg von Dominic Thiem wunderbar nachgezeichnet. Neben vielen anderen Details sollte man eines nicht vergessen: Als Bub hätte Thiem auch mit einer Karriere als Skispringer geliebäugelt. Nicht gerade eine Kernsportart in Niederösterreich. Aber: wenn ein Thomas Diethart aus Michelhausen die Vierschanzentournee gewinnen konnte, dann wäre das wohl auch für einen Dominic Thiem aus Lichtenwörth möglich gewesen.

Das sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn man den Werdegang von Thiem nach dem Karriereende in der Wiener Stadthalle im Oktober beobachtet. Denn am Media Day bei den US Open hat der noch 30-Jährige erklärt, dass er sich eine Tätigkeit als TV-Experte durchaus vorstellen könne. Und zwar nicht nur im Tennis.

Petkovic und Kohlschreiber setzen den Ton

Nein, man ahnt es nun, auch das Skispringen hat es Dominic Thiem angetan. Und natürlich der Fußball. Thiem ist seit Jahren bekennender Fan des FC Chelsea, interessiert sich in aller Tiefe für den beliebtesten Mannschaftssport der Welt.

Natürlich liege seine größte Expertise im Tennis, so Thiem, der bei Eurosport ja auch schon erste Erfahrungen als Co-Kommentator gesammelt hat.Der Übergang aus der aktiven in die Tv-Laufbahn ist ja manchmal fließend: siehe im deutschsprachigen Raum Andrea Petkovic oder Philipp Kohlschreiber, die eine echte Bereicherung für jede Tennis-Übertragung sind.