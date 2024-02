Drei weitere Top-10-Spielerinnen beim Porsche Tennis Grand Prix

Die Meldeliste des 47. Porsche Tennis Grand Prix verzeichnet drei prominente Neuzugänge: Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova, Ons Jabeur und Jelena Ostapenko sind weitere Top-10-Spielerinnen, die beim Stuttgarter Traditionsturnier vom 13. bis 21. April in der Porsche-Arena aufschlagen werden.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 13:25 Uhr

© Porsche Ons Jabeur wird beim Porsche Tennis Grand Prix aufschlagen.

Anke Huber freut sich, den Zuschauern in der Porsche-Arena mit Marketa Vondrousova, Ons Jabeur und Jelena Ostapenko weitere Weltstars präsentieren zu können. „Ons ist eine der sympathischsten Spielerinnen auf der Tour. Die Fans lieben sie“, sagt die Sportliche Leiterin des Porsche Tennis Grand Prix. „Jelena hat das Jahr stark begonnen und ist immer für eine Überraschung gut. Und dass Marketa als Wimbledon-Siegerin zurück nach Stuttgart kommt, ist eine Auszeichnung für unser Turnier.“

Der Triumph in Wimbledon 2023 war ein Wendepunkt in der Karriere von Marketa Vondrousova. Die 24-jährige Tschechin, aktuell die Nummer 8 der Welt, hatte zuvor erst ein WTA-Turnier gewonnen – 2017 in Biel. Umso überraschender war ihr Finaleinzug bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Auch vor dem ersten Aufschlag im All England Lawn Tennis and Croquet Club galt sie bei den Londoner Buchmachern nicht als Favoritin. Doch dann spielte sie das Tennis ihres Lebens und sicherte sich im Finale gegen Ons Jabeur die begehrteste Tennis-Trophäe der Welt.

Auch beim Porsche Tennis Grand Prix standen sich Marketa Vondrousova und Ons Jabeur schon gegenüber. Das war 2022 in der ersten Runde. Damals gewann die 29-jährige Tunesierin, die im Jahr darauf das Halbfinale in der Porsche-Arena erreichte. Die aktuelle Nummer 6 der Welt musste jedoch nach nur drei Spielen gegen die spätere Turniersiegerin Iga Swiatek wegen einer Wadenverletzung aufgeben. Unter dem aufmunternden Beifall der Zuschauer versprach sie: „Ich werde wiederkommen und versuchen, zu vollenden was ich begonnen habe.“

Ons Jabeur macht einen ganzen Kontinent stolz

Ons Jabeur hat in ihrer Karriere bisher fünf WTA-Titel gewonnen, darunter 2022 das WTA-1000-Turnier in Madrid. Im Vorjahr siegte die Rechtshänderin in Ningbo und Charleston. Mit ihrem erfolgreichen und attraktiven Spiel brachte sie den afrikanischen Kontinent auf die Tennis-Weltkarte: In Birmingham gewann sie als erste Spielerin aus dieser Region im Juni 2021 ihren ersten WTA-Titel und schaffte im Oktober den Sprung in die Top 10 der Weltrangliste. Sie war auch die erste afrikanisch-arabische Spielerin in einem Grand-Slam-Finale: 2022 stand sie sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open kurz vor dem ersten Grand-Slam-Erfolg. In diesem Jahr erreichte sie als Nummer 2 auch ihre bislang beste Weltranglistenplatzierung.

Beim Porsche Tennis Grand Prix freut sich Ons Jabeur auf die tolle Stimmung in der Porsche-Arena und die Möglichkeit, in der Turnierwoche die Sportwagen von Porsche zu testen. „Ich liebe diese Autobahn, die A 8“, sagte sie beim Abschied im Vorjahr mit einem verschmitzten Lächeln. „Und ein Porsche ist das perfekte Auto dafür.“

Starker Saisonstart von Jelena Ostapenko

Jelena Ostapenko hat in ihrer Karriere bereits acht WTA-Titel gewonnen. Mit Erfolgen in Adelaide und Linz startete die 26-jährige Lettin stark in die Saison und kehrte damit zurück in die Top 10 der Weltrangliste, wo sie derzeit auf Position 9 steht. Ihren bislang größten Karriereerfolg feierte sie 2017 in Paris: Bei den French Open gewann sie als ungesetzte Spielerin und zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag die French Open. Es war überhaupt ihr erster WTA-Erfolg.

Ihre beste Leistung beim Porsche Tennis Grand Prix zeigte sie 2018 beim Einzug ins Viertelfinale. Dort unterlag sie der späteren Turniersiegerin Karolina Pliskova. Ihren Einstand in der Porsche-Arena gab sie ein Jahr zuvor, als sie sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld sicherte. Sie kam allerdings nicht über die erste Runde hinaus. Doch schon sechs Wochen später verblüffte sie die Tenniswelt mit ihrem ersten Grand-Slam-Erfolg.



Mit Jelena Ostapenko und Marketa Vondrousova erhöht sich die Zahl der Grand-Slam-Siegerinnen beim Porsche Tennis Grand Prix auf sechs. Zuvor haben bereits Titelverteidigerin Iga Swiatek, Aryna Sabalenka sowie die Porsche-Markenbotschafterinnen Angelique Kerber und Emma Raducanu ihre Teilnahme zugesagt.

