Elena Vesnina plant zweites Comeback

Elena Vesnina wird 2024 ihr bereits zweites Comeback auf der WTA-Tour feiern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 09:45 Uhr

© Getty Images Elena Vesnina kehrt auf die Tour zurück

Mit Naomi Osaka und Angelique Kerber kehren dieser Tage gleich zwei ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen auf die Tour zurück. Kurz vor Beginn der neuen Saison hat nun auch Elena Vesnina, ihres Zeichens ehemalige Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, ihr Comeback angekündigt.

Den Zeitpunkt ihrer Rückkehr ließ Vesnina vorerst offen. Die 37-Jährige brachte vor sieben Monaten ihre zweite Tochter Anna auf die Welt und steht vor ihrem zweiten Comeback. Aufgrund ihrer ersten Schwangerschaft hatte Vesnina bereits von 2018 bis 2021 eine fast dreijährige Pause eingelegt.

Vesnina holt Silber bei Olympia

Vesninas erstes Comeback verlief vor allem im Doppel äußerst erfolgreich, erreichte sich in Wimbledon an der Seite von Veronika Kudermetova doch das Finale. Zudem musste sich die Russin im Mixed gemeinsam mit Aslan Karatsev sowohl in Roland Garros als auch bei den Olympischen Spielen in Tokio erst im Finale geschlagen geben.

Im Laufe ihrer Karriere konnte Vesnina bereits vier Grand-Slam-Turniere (dreimal Frauendoppel, einmal Mixed) für sich entscheiden. Ihren größten Einzelsieg feierte sie 2017 mit dem Triumph in Indian Wells, im Anschluss erreichte sie mit Platz 13 ihr Karrierehoch.