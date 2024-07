Erfrischung am Pool: Berrettini genießt Zeit in Kitzbühel

Er spüre die Liebe und Unterstützung In Kitzbühel, erklärte Matteo Berrettini gestern nach seinem Einzug ins Semifinale der Generali Open 2024.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 12:25 Uhr

© Mia Knoll Großes Interesse für Kunst und Kultur: Die andere Seite des sympathischen Deutschen Yannick Hanfmann

Der italienische Publikumsliebling begeisterte die Kitzbüheler Fans vor allem als „Mister TieBreak“, denn fünf Sätze seiner bisherigen drei Partien beim Generali Open musste er über ein TieBreak lösen. Nun steht Berrettini zum ersten Mal in der Gamsstadt im Halbfinale. 2018 hatte der Italiener bei seiner Premiere in Kitzbühel das Viertelfinale erreicht. Beim Einladungsturnier THIEMS7 belegte er den dritten Platz. In Kitzbühel setzt der Römer seine in Gstaad begonnene Siegesserie fort und bleibt auf Titelkurs.



Und auch abseits des Platzes scheint sich der italienische Publikumsliebling wohlzufühlen. Im Champions Club erfrischte sich Berrettini gestern bei hochsommerlichen Temperaturen am Pool.



© Alex Scheuber Matteo Berrettini genießt die Zeit in Kitz umringt von den Hostessen des Generali Open.

Die nächste Aufgabe wartet heute mit Yannick Hanfmann. Ebenfalls ein bekennender Kitzbühel-Liebhaber - Finalist und nun zweifacher Semifinalist. Auch der Deutsche nutzt seine Aufenthalte hier immer wieder gerne, um sich über die Gamsstadt zu informieren, so besuchte er unter anderem das Kitzbüheler Museum.