Erste Bank Open 2024 - Tag 2: Monfils und Zverev im Zelt, Struff gegen die Nummer zwei

Der zweite Tag der Erste Bank Open 2024 bringt große Starpower - nicht nur in der Wiener Stadthalle.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 16:55 Uhr

© GEPA Pictures Gael Monfils wird heute am Heumarkt aufgeigen

Jan-Lennard Struff hat am Montagnachmittag Rede und Antwort gestanden. Zur Abwechslung mal nicht einer kritischen Reportermeute. Sondern einer Gruppe von Kindern, die ziemlich viel von der deutschen Nummer zwei wissen wollten. Unter anderem auch, was der bekennende BVB-Fan Struff vom Wechsel von Jürgen Klopp zum Red-Bull-Fußballkonzern halte (da fiel die Antwort sehr diplomatisch aus).

Heute muss Struff in der Wiener Stadthalle wieder Antworten finden. Und zwar auf spielerische Fragen, die ihm Alex de Minaur stellen wird. Der Australier ist in Wien an Position zwei gesetzt, hatte in den vergangenen Wochen aber ebenso wie Struff massive Probleme mit seinem Körper. De Minaur führt im Head-to-Head mit 4:2, das bislang letzte Match gab es in Roland-Garros. Struff hätte es gewinnen müssen, stattdessen gab er es auf der Hand. Ab 14 Uhr gibt es heute die Chance zur Revanche.

Monfils, Musetti, Zverev spielen am Heumarkt

Es folgen Frances Tiafoe und Cameron Norrie, auch keine schlechte Partie. Tiafoe war vor drei Jahren ja im Endspiel von Wien, Norrie kämpft sich langsam wieder zurück. Ab 18 Uhr gibt es den nächsten Teil der Abschiedssause von Dominic Thiem, gegen Luciano Darderi ist ohne Zweifel auch ein Sieg drin. Hinten raus dürfen in der großen Halle dann noch Kei Nishikori und Jack Draper ran.

Was aber auch heißt: Wer am heutigen Dienstag im Tenniszelt am Heumarkt vorbeischaut, bekommt dort im dritten Match Gael Monfils serviert (gegen Quentin Halys), im vierten Lorenzo Musetti im italienischen Duell mit Lorenzo Sonego. Und dann auch noch Alexander Zverev, der im Doppel mit Robin Haase antritt. Der Spielbetrieb am Heumarkt beginnt übrigens schon um 12 Uhr.

Fast möchte man sich zerreißen.

