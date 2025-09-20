Erste Bank Open: Nah dran an den Stars in Marx Halle - und am Rollstuhltennis

Ab 2025 wird die Marx Halle zur zweiten Match-Location der Erste Bank Open – mit zusätzlichen Matchcourts (Court 2 & 3) und täglichen öffentlichen Top-Star-Practices aus nächster Nähe. Außerdem erwarten die Fans Rollstuhltennis auf Weltklasseniveau, ein Padel Clash @ Erste Bank Open und die Ö3 Silent Disco – Tennis Edition.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 00:16 Uhr

© Erste Bank Open Einige dieser Stars werden auch in der Marx Halle trainieren

Nah dran an den ganz großen Stars - davon träumen wohl alle Tennisfans. Und in er Marx Halle, der neuen, zweiten Match-Location der Erste Bank Open, könnte dieser Wunsch ab dem 18. Oktober 2025 in Erfüllung gehen.

Der zweite und - heuer neu - der dritte Matchcourt der Erste Bank Open (bis zum vergangenen Jahr wurde als Ergänzung zum Center Court in der Stadthalle ja auch am Heumarkt gespielt) feiern ihre Premiere in der Marx Halle im 3. Bezirk! Noch mehr Tennis - noch mehr Action. So nah ist man am höchsten Level des Wettkampftennis selten dran. Und das zu einem absolut fairen Preis: für einen Tag kostet der Eintritt 25.- EUR, Zwei-Tage-Tickets gibt es um 35.- EUR.

Dafür wird man ganz nah am Spitzenpersonal der ATP-Tour dran sein - und das betrifft die Einzel- wie auch die Doppelspieler. Klar: Jannik Sinner wird seine Matches in der Stadthalle bestreiten. Aber wer weiß? Die Chance, dem Weltranglisten-Ersten aus Südtirol beim Training ganz nah zu sein, ist in der Marx Halle allemal gegeben. Sitzplätze in Stadionqualität, direkte Sicht auf die Stars – und mittendrin das Publikum. Tennis zum Anfassen - wie z.B. in der #glaubandich Fans & Players-Zone, wo die Fans sich Autogramme und Selfies mit den Stars des Turniers holen können.

Und es gibt noch eine Neuheit, die nicht nur Österreichs Rollstuhltennis-Ass Nico Langmann freuen wird: Erstmals gibt es bei den Erste Bank Open auch ein Turnier für Rollstuhlspieler. Natürlich in der Marx Halle. Und aufgepasst: Rollstuhlfahrer und - fahrerinnen genießen mit einer Begleitperson freien Eintritt! Gesponsert werden die Tickets von win2day - und können unter diesem Link bestellt werden.