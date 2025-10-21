Erste Bank Open: Rublev, Tsitsipas und Co. brillieren an der Schnitzelpfanne

Heiß her ging es am Montagabend nicht nur auf dem Centre Court der Wiener Stadthalle, sondern auch in der Küche: Beim „Wiener Schnitzel Open“ bei Plachutta in der Wollzeile wagten sich die Turnierstars der Erste Bank Open an die Pfannen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 12:39 Uhr

© e|motion / Sascha Feuster Viele Köche panieren das Schnitzel

Mit dabei: Filip Misolic, Lorenzo Musetti, Lucas Miedler, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Joel Schwärzler und Matteo Berrettini – auch der vierfache Grand-Slam-Champion Jannik Sinner schaute vorbei und sorgte mit seiner Anwesenheit für zusätzlichen Star-Glamour.

Mit Charme, Schmäh und einer gehörigen Portion Ehrgeiz zeigten die Tennisasse, dass sie nicht nur auf dem Platz Talent haben. Panieren, Braten, Garnieren – das alles klappte erstaunlich gut, und der Spaß kam dabei natürlich nicht zu kurz. Am Ende durfte sich Matteo Berrettini über den Sieg beim kulinarischen Showdown freuen, knapp vor Lucas Miedler und Lorenzo Musetti. Die Stimmung war ausgelassen, die Teller leer – und alle waren sich einig: Das war eine echte Hetz!

Die „Wiener Schnitzel Open“ bewiesen einmal mehr, dass in Wien nicht nur Tennis, sondern auch Genuss und Lebensfreude großgeschrieben werden.