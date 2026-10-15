Faule Ausrede oder Materialproblem? Alcaraz schimpft über die Tennisbälle

Nach seiner überraschenden Niederlage gegen Zizou Bergs in Shanghai machte Carlos Alcaraz seinem Ärger über die verwendeten Tennisbälle Luft. Eine auffällige Änderung der Platzgeschwindigkeit wirft zusätzliche Fragen auf.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 22:16 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz war mit den Bedingungen in Shanghai alles andere als zufrieden

Carlos Alcaraz hatte sich sein Antreten in Shanghai zweifellos anders vorgestellt. Nach seinem Titel in Tokio scheiterte der Spanier in der dritten Runde an Zizou Bergs und kritisierte anschließend die Bedingungen auf dem Platz. „Im ersten Match fühlte sich alles sehr schnell an. Heute schien der Ball größer und etwas langsamer zu sein“, gab er nach dem Spiel zu Protokoll. Warum sich das Spielgefühl innerhalb weniger Tage derart verändert habe, könne er nicht nachvollziehen. Die Verantwortlichen sollten seiner Meinung nach aber der Sache nachgehen.

Schon während der Partie hatte sich Alcaraz wiederholt über das Absprungverhalten der Bälle beschwert. Mal sprangen sie seiner Wahrnehmung nach ungewöhnlich hoch ab, mal schienen sie kaum vom Boden wegzukommen.

www.youtube.com/shorts/vgeapPqN_Zw

Zizou Bergs widerspricht

Bergs wollte die Bälle als Erklärung für Alcaraz' Niederlage nicht gelten lassen. In Shanghai seien immerhin dieselben Yonex-Bälle verwendet worden wie zuvor in Tokio, wo der Spanier den Titel gewonnen hatte. Einen Wechsel des Ballmodells als Ursache für die veränderten Bedingungen schloss der Belgier deshalb aus. Allerdings hatte auch er nach eigenen Angaben ungewöhnliche Absprünge beobachtet (bereits beim Aufwärmen, wo es üblicherweise noch weniger rasant zur Sache geht). Insgesamt bewertete er die Platz- und Ballbedingungen dennoch positiv.

Tennisbälle im Dauerstreit

Die Diskussion ist im Profitennis keineswegs neu. Spieler kritisierten im Verlauf der laufenden und der vergangenen Saison immer wieder, dass die Bälle während einer Partie an Sprungkraft verlieren und sich schwerer beschleunigen lassen. Mit zunehmender Abnutzung würde sich ihr Spielverhalten verändern. Angriffe können dadurch an Durchschlagskraft verlieren, während längere Ballwechsel und zusätzliche körperliche Belastung begünstigt werden.

Zur Debatte steht dabei neben dem jeweils verwendeten Modell auch der Zustand der Bälle im Match. Deshalb wird auf der Challenger-Tour mit einem früheren Ballwechsel experimentiert, bei dem häufiger neue Bälle ins Spiel kommen. Dadurch sollen die Spieler weniger lange mit stark beanspruchtem Material spielen müssen. Wie groß der Effekt auf Spieltempo und Belastung tatsächlich ist, hängt allerdings auch von anderen Faktoren wie dem Platz oder der Spielweise ab.

Shanghai plötzlich schneller als im Vorjahr

Eine interessante Beobachtung machte indes die Gazzetta dello Sport. Die Plätze in Shanghai seien laut dem Court Pace Index um einiges schneller als 2025. Der aktuelle Wert liegt bei 42,26 Punkten und damit rund zehn Punkte über dem Vorjahresniveau. Ein ähnlich hoher Wert wurde zuletzt 2017 gemessen, als der Index in Shanghai 43 erreichte.

Das macht Alcaraz' Eindruck allerdings nicht automatisch zum Beweis für ein Problem mit den Bällen. Die Geschwindigkeit des Platzes und das subjektive Gefühl beim Ballkontakt sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein schnellerer Belag kann den Ball nach dem Aufprall anders reagieren lassen, während Abnutzung und individuelle Wahrnehmung das Spielgefühl zusätzlich beeinflussen. Dass Alcaraz die Bälle als langsamer empfand, obwohl der Platzindex einen deutlichen Tempozuwachs ausweist, lässt den Widerspruch noch deutlicher hervortreten.

Der Fall verweist aber immerhin auf ein Grundproblem im Tennis: Selbst wenn das Material standardisiert ist (was von den meisten Spielern auf der Tour ja gefordert wird), fühlt sich das Spiel nicht überall gleich an.