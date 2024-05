French Open 2024: Warum eigentlich nicht Danielle Collins?

Danielle Collins befindet sich seit Monaten in absoluter Topform. Gelingt der US-Amerikanerin bei den French Open der ganz große Coup?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 01:03 Uhr

© Getty Images Danielle Collins ist in Topform

Die Topfavoritin auf den French-Open-Titel ist bei den Frauen mit Iga Swiatek schnell ausgemacht. Zudem dürfen sich nach dem bisherigen Verlauf der Sandplatzsaison auch Aryna Sabalenka und Elena Rybakina berechtigte Hoffnungen auf den Turniersieg am Bois de Boulogne machen, dahinter dünnt sich der Favoritenkreis aber einigermaßen schnell aus.

Doch was ist eigentlich mit Danielle Collins? Die US-Amerikanerin, die ihre Karriere nach der laufenden Saison beenden wird, befindet sich seit Monaten in absoluter Topform. Ende März siegte die 30-Jährige in Miami, eine Woche später folgte der Triumph in Charleston. Und damit der Beweis, dass es Collins auch auf Sand kann.

Auf den roten Sandplätzen in Europa präsentierte sich Collins ebenfalls in starker Verfassung. Sowohl in Madrid (Achtelfinale) als auch in Rom (Halbfinale) scheiterte die Weltranglistenzwölfte jeweils an Sabalenka. Insbesondere in der spanischen Hauptstadt hätte das Pendel aber auch gut und gerne zugunsten der US-Amerikanerin ausschlagen können.

Aktuell weilt Collins in Straßburg, wo sie am Mittwoch mit einem souveränen 6:1- und 6:2-Erfolg über Katerina Siniakova das Viertelfinale erreichte. In diesem trifft sie am Donnerstag auf die französische Lokalmatadorin Clara Burel.

Das Einzel-Tableau in Straßburg