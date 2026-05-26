French Open 2026: "Goldene" Osaka schlägt Siegemund, Gauff sicher in Runde zwei

Naomi Osaka hat modisch auch bei den French Open 2026 für einen Hingucker gesorgt. Und ihre Erstrunden-Partie gegen Laura Siegemund mit 6:3 und 7:6 (3) gewonnen. Auch Titelverteidigerin Coco Gauff ist eine Runde weiter.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2026, 17:02 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka durfte am Dienstag in Roland-Garros auch jubeln

Die Temperaturen waren nicht angemessen, um einen langen schwarzen Rock zu tragen. Und schon gar nicht bei einem Erstrunden-Match bei den French Open. Aber solche Lappalien sind Naomi Osaka natürlich komplett pari. Und also setzte die viermalige Major-Siegerin auch auf dem Court Suzanne-Lenglen ein modisches Ausrufezeichen. Nicht ganz so spektakulär wie bei den Australian Open - aber dennoch eines, das nicht zu übersehen war.

Gespielt wurde danach in Gold, auch das nicht alltäglich auf der WTA-Tour. Osaka begann gut, ließ sich vom variablen Spiel von Siegemund zumindest eine Stunde lang nicht aus der Ruhe bringen. Durchgang eins ging mit 6:3 an die Favoritin.

Gauff schlägt Townsend klar

Was Laura Siegemund aber nicht aus der Ruhe brachte. Sie Stuttgarterin wechselte einfach noch häufiger Spin und Tempo, streute immer wieder Stopps ein, mit denen Osaka nichts anzufangen wusste. Mit dem Break zum 5:3 stellte Siegemund die Weichen in Richtung Satzausgleich. Der nach 86 Minuten Spielzeit auch fast gelungen wäre, aber Siegemund ließ einen Satzball aus.

Stattdessen ging es ins Tiebreak. In dem Osaka permanent in Führung lag. Und gleich den Matchball zum Einzug in Runde zwei nutzte.

Beinahe zeitgleich meldete sich auch die Titelverteidigerin zu Dienst: Coco Gauff gewann nämlich gegen Landsfrau Taylor Townsend mit 6:4 und 6:0.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



