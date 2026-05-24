French Open 2026: Zverev startet mit souveränem Drei-Satz-Erfolg

Alexander Zverev ist mit einem ungefährdeten 6:3, 6:4 und 6:2 gegen Benjamin Bonzi in die zweite Runde der French Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 16:15 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev am Sonntag in Roland-Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev ist bei den French Open ein Enstieg nach Maß gelungen. Der an Position zwei gesetzte Deutsche bezwang Benjamin Bonzi mit 6:3, 6:4 und 6:2. In der nächsten Runde geht es für Zverev gegen Tomas Machac, der gegen Zizou Bergs ebenfalls glatt in drei Sätzen gewinnen konnte.

Zverev agierte als Aufschläger beinahe über die gesamte Spielzeit souverän, lediglich beim Stand von 4:3 im zweiten Satz musste er ein Break hinnehmen. Das besserte Zverev aber sofort aus, gab danach insgesamt nur noch zwei Spiele ab.

Djokovic heute Abend im Einsatz

Mit dem Sonntagstart hat Alexander Zverev nun zwei freie Tage vor sich, die Partie gegen Machac wird erst am Mittwoch ausgetragen.

Novak Djokovic, der der Papierform nach größte Konkurrent von Zverev auf einen Finaleplatz in Paris, steigt ebenfalls schon heute ins Turnier ein. Djokovic wird ab 20:15 Uhr die Night Session gegen Giovanni Mpetshi Perricard bestreiten.

Hier das Einzel-Tableau in Paris