French Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Benjamin Bonzi im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der French Open 2026 auf Benjamin Bonzi. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 13:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev und Benjamin Bonzi treffen zum ersten Mal aufeinander

Es wird das erste Treffen zwischen Alexander Zverev und Benjamin Bonzi werden, der an position zwei gesetzte Deutsche geht als klarer Favorit in die Partie. Auch wenn Bonzi im vergangenen Jahr bei gleich zwei Majors in Runde eins Daniil Medvedev schlagen konnte.

Zverev aber spielt eine sehr konstante Saison. Musste sich in den entscheidenden Partien aber zumeist Jannik Sinner geschlagen geben.

Zverev vs. Bonzi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Benjamin Bonzi gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros