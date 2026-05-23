French Open: Alexander Zverev mit heißem Start in Paris, Djokovic in der Night Session

Heißer Auftakt für Alexander Zverev: Das Erstrundenmatch des deutschen Topspielers bei den French Open in Paris wurde von den Veranstaltern für Sonntagmittag angesetzt. Lilli Tagger und Sinja Kraus eröffnen das Turnier, Novak Djokovic darf abends ran.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 16:05 Uhr

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© Getty Images

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev bestreitet bei erwarteten Temperaturen von über 30 Grad auf dem Court Philippe-Chatrier sein Auftaktspiel gegen Lokalmatador Benjamin Bonzi (2. Match nach 12 Uhr, Eurosport). Den Anfang auf dem Hauptplatz von Roland-Garros machen die Österreicherin Sinja Kraus auf die Schweizerin Belinda Bencic.

"Ich freue mich immer auf Hitze, das ist kein Geheimnis", sagte Zverev, der am Bois de Boulogne erneut seinen ersten Grand-Slam-Titel in Angriff nimmt und sich laut eigener Angaben "gut" fühlt. Die Rückenprobleme, die ihn zuletzt auch zur Absage der Teilnahme in Hamburg bewogen, hat Zverev im Griff.

Durch die verletzungsbedingte Absage von Carlos Alcaraz ist der Olympiasieger von Tokio an Position zwei gesetzt und geht als einer der Topfavoriten hinter Dominator Jannik Sinner ins Rennen.

Lilli Tagger beginnt um 11 Uhr

Auch Tamara Korpatsch gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo (3. Match nach 11 Uhr auf Court 8) und Yannick Hanfmann gegen den Serben Hamad Medjedovic (4. Match nach 11 Uhr auf Court 9) steigen bereits am Sonntag ins Turnier ein.

Lilli Tagger trifft auf die an 32 gesetzte Xinyu Wang (11 Uhr, Court 9).

Das erste Night-Session-Match des Turniers bestreitet Novak Djokovic: Er trifft ab 20.15 Uhr auf den Lokalmatadoren Giovanni Mpetshi Perricard.

Hier der gesamte Spielplan für Sonntag