French Open: Lilli Tagger muss sich bei Grand-Slam-Debüt geschlagen geben

Liili Tagger ist in der ersten Runde der French Open 2026 mit einem 3:6, 6:3 und 4:6 gegen die Chinesin Xinyu Wang ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 13:26 Uhr

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© GEPA Pictures Lilli Tagger am Sonntag in Roland-Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Xinyu Wang hat Lilli Tagger erst einmal warten lassen. Denn während die Österreicherin bei ihrem Grand-Slam-Debüt um Punkt 11 Uhr auf dem Court 9 eingelaufen war, kam die Chinesin erst gute zehn Minuten später. Das kümmerte Tagger zu Beginn des Matches wenig, sie stellte gleich einmal auf 2:0, vergab ein paar Minuten danach allerdings Chancen zum 3:1. Und ließ die an Position 32 gesetzte Chinesin wieder zurück in den Satz. Der dann auch mit 6:3 an die Favoritin ging.

Der zweite Durchgang startete gleich mit einem Break für Wang, Tagger gelang umgehend der Ausgleich. Übrigens bei wie angekündigt extrem sommerlichen Temperaturen. Ein Muster, das sich auch noch über die kommenden mindestens sieben Tage ziehen soll. Tagger zog vor den Augen ihrer Doppelpartnerin Sara Errani mit dem nächsten Break auf 3:1 davon, die gar nicht wenigen österreichischen Fans auf den Tribünen goutierten dies selbstredend.

Tagger verdient sich den Satzausgleich

Den Satzausgleich verdiente sich Lilli Tagger jedenfalls in erster Linie dadurch, dass sie nun besser aufschlug. Und in den Ballwechseln aktiver war.

Die Entscheidung begann aus Sicht von Tagger denkbar ungünstig - nämlich mit einem Break zum 0:2. Aber wieder folgte das unmittelbare Comeback, veredelt mit einem Stopp zum 1:2. Zwei Doppelfehler von Tagger begünstigten aber gleich das nächste Break von Wang, die dann auch noch ein 15:40 bei eigenem Aufschlag in die 4:1-Führung verwandelte. Und sich gleich noch einmal den Aufschlag von Tagger holte.

War bei 5:1 für Wang die Partie also schon entschieden? Von wegen. Lilli Tagger gelang ein erstes Break zum 2:5 - und nach Abwehr von drei Matchbällen noch eines zum 4:5. Dass Tagger danach mit zwei Doppelfehlern mithalf, dass Xinyu Wang soch als Siegerin den Platz verließ, wurde der Vorstellung der Österreicherin nicht gerecht.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



