US Open: Matchbälle abgewehrt! Gauff dreht Partie gegen Andreeva, steht im Halbfinale

Coco Gauff hat ihr Viertelfinale gegen Mirra Andreeva bei den US Open 2026 nach Abwehr zweier Matchbälle mit 2:6, 7:6 (7) und 6:2 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 00:10 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff am Mittwoch in Flushing Meadows

Coco Gauff steht bei den US Open 2026 unter den letzten vier! Die US-Amerikanerin wandelte gegen Mirra Andreeva zwar am Rande einer Niederlage, musste im zweiten Satz im Tiebreak sogar zwei Matchbälle abwehren. Mit dem Comeback in der Kurzentscheidung drehte die Lokalmatadorin aber das gesamte Match, darf sich damit Hoffnungen auf ihren zweiten Titel nach 2023 machen.

Beide Spielerinnen zeichnen sich ja durch großartige Defensiv-Qualitäten aus, die sie auch bei ihrem insgesamt siebenten Treffen ausspielten. Direkte Punkte mit dem Aufschlag waren fast ausgeschlossen, gefühlt ging jede Rallye über zehn oder mehr Schläge. Andreeva versuchte, Gauff auf deren Vorhandseite zu halten, was vor allem zu Beginn gut gelang. Bei ihrem Matchball agierte die Russin aber zu passiv.

Gauff im Halbfinale gegen die neue Nummer eins

In der Vorschlussrunde trifft Coco Gauff schon morgen Abend auf Elena Rybakina. Die Kasachin hatte im ersten Matche des Tages gegen Qinwen Zheng ebenfalls hart zu kämpfen - sichert sich mit dem Drei-Satz-Erfolg aber nicht nur erstmals einen Platz im Halbfinale in Flushing Meadows, sonder auch die Nummer-Eins-Position in den WTA-Charts.

Bereits gestern hatten sich Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und Jessica Pegula zu einem Stelldichein verabredet. Die beiden waren hier ja schon im Endspiel 2024 aufeinander getroffen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen