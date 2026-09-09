US Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Botic van de Zandschulp im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev spielt morgen ab 01:30 Uhr MESZ gegen Botic van de Zandschulp um den Einzug ins Halbfinale der US Open 2026. Das Match gibt es live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 20:05 Uhr
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Es wird die erste Begegnung überhaupt zwischen Zverev und van de Zandschulp werden. Und der an Position eins gesetzte Deutsche ist klarer Favorit.
Jetzt Frrebet bei interwetten holen und die US Open. 2026 live im Stream mitverfolgen! Alexander Zverev hatte in seinen ersten beiden Partien größerer Probleme, danach ging es gegen Alejandro Tabilo und Luciano Darderi schon leichter von der Hand. Botic van de Zandschulp dagegen war im Achtelfinale gegen Lucky Loser Arthur Gea eigentlich schon draußen. Und schaffte noch ein Comeback. Das Match zwischen Alexander Zverev und Botic van de Zandschulp gibt es ab 01:30 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
Zverev vs. van de Zandschulp - hier gibt es einen Livestream
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Alexander Zverev hatte in seinen ersten beiden Partien größerer Probleme, danach ging es gegen Alejandro Tabilo und Luciano Darderi schon leichter von der Hand. Botic van de Zandschulp dagegen war im Achtelfinale gegen Lucky Loser Arthur Gea eigentlich schon draußen. Und schaffte noch ein Comeback.
Das Match zwischen Alexander Zverev und Botic van de Zandschulp gibt es ab 01:30 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.="https://www.usopen.org/en_US/scores/draws/2026_MS_draw.pdf" title="uso men" target="_blank">Hier das Einzel-Tableau in New York