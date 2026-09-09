US Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Botic van de Zandschulp im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt morgen ab 01:30 Uhr MESZ gegen Botic van de Zandschulp um den Einzug ins Halbfinale der US Open 2026. Das Match gibt es live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 20:05 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Botic van de Zandschulp treffen heute Nacht erstmals aufeinander

Es wird die erste Begegnung überhaupt zwischen Zverev und van de Zandschulp werden. Und der an Position eins gesetzte Deutsche ist klarer Favorit.