US Open Juniors: Jamie Mackenzie locker ins Viertelfinale

Jamie Mackenzie ist mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:3 gegen den Südafrikaner Connor Doig ins Viertelfinale der US Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 00:03 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie steht bei den US Open 2026 unter den letzten acht

Bundestrainer Philipp Petzschner konnte zufrieden mit dem restlichen Team von Jamie Mackenzie abklatschen, der an Position zwei gesetzte Deutsche meisterte auch die dritte Aufgabe bei den Junioren in New York 2026 souverän. Mackenzie erlaubte sich nach dem Spielgewinn zum 5:0 im zweiten Satz zwar eine kleine Schwächephase, zog am Ende aber doch noch mit dem 6:3 und 6:3 gegen Connor Doig souverän ins Viertelfinale ein.

Dort erwartet ihn nun mit Jack Kennedy allerdings ein Lokalmatador, der bislang auch voll zu überzeugen wusste. Kennedy hatte beim 6:0 und 6:4 gegen Landsmann Jack Secord keine Probleme.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren