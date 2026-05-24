French Open 2026 live: Lilli Tagger vs. Xinyu Wang im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger spielt heute in Runde eins der French Open 2026 gegen Xinyu Wang. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Eurosport, im Livesream bei ServusTV On und HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 13:56 Uhr

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© GEPA Pictures Lilli Tagger bestreitet heute ihr erstes Match in einem Hauptfeld eines Majors

Es wird das erste Match von Lilli Tagger auf einer der vier größten Bühnen im Welttennis sein. Mit Xinyu Wang hat die Osttirolerin dabei die Nummer 32 des Turniers gezogen.

Tagger kommt bekanntermaßen als Siegerin bei den Juniorinnen zurück nach Roland-Garros. Und möchte auch bei den Frauen Siege sammeln.

Tagger vs. Wang - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Eurosport und im Livestream bei ServusTV On und HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in Paris