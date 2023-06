French Open: Prizmic und Korneeva holen sich die Krone bei den Juniors

Dino Prizmic und Alina Korneeva, die bereits auf dem Pro Circuit für Furore sorgen konnten, triumphierten beim Junior:innen-Wettbewerb in Roland Garros.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.06.2023, 20:57 Uhr

© Getty Images Dino Prizmic krönt seinen Abstecher zu den Junioren mit dem Titel in Roland Garros.

Prizmic schon etabliert auf der Challenger-Tour

Hoch gehandelt wurde bei den Junioren schon vor dem Turnier Dino Prizmic. Ende letzten Jahres konnte der 17-jährige in Monastir drei ITF-Turniere in Folge gewinnen und steht bereits in den Top 300 der Weltrangliste. In Österreich war der Kroate vor kurzem beim Challenger-Turnier in Mauthausen am Start, wo er sich nach zwei Siegen erst im Viertelfinale Dominic Thiem beugen musste.

Auf dem Weg ins Finale musste Prizmic nur gegen den 15-jährigen Tschechen Maxim Mrva einen Satz abgeben. Im Endspiel gegen den an Position 8 geführten Bolivianer Juan Carlos Prado Angelo wurde die Nr. 3 der Setzliste seiner Favoritenrolle gerecht und siegte in 84 Minuten mit 6:1, 6:4.

© Getty Images Bei ihrer zweiten Teilnahme auf Grand Slam-Ebene der zweite Titel für Alina Korneeva.

Korneeva mit zweitem Grand Slam-Titel in Folge

Zu den absoluten Topfavoritinnen zählte zweifellos Alina Korneeva. Die 15-jährige Russin besiegte im Januar im Juniorinnen-Wettbewerb der Australian Open im Finale ihre gleichaltrige Landsfrau Mirra Andreeva in einem epischen Match nach 3:18 Stunden Spielzeit. Während Andreeva mit ihren Erfolgen auf der WTA-Tour gerade in aller Munde ist, konnte auch Korneeva bei den Damen schon den Titel bei einem ITF-W60-Turnier aus der Qualifikation heraus erringen und steht vor dem Einzug in die Top 300.

Gleich in der Auftaktrunde hatte Korneeva ihre größte Hürde zu überwinden, als sie gegen die deutsche Ella Seidel im zweiten Satz einen Matchball abwehren musste. Nach diesem Sieg war sie nicht mehr zu stoppen und sollte im gesamten Turnierverlauf keinen Satz mehr abgeben. Im Endspiel bezwang die Nr. 3 des Turniers die sechst geführte Peruanerin Lucciana Perez Alcaron mit 7:6 (4), 6:3 nach 1:36 Stunden.

