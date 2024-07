Gaël Monfils und Decathlon ARTENGO - eine stimmige Verbindung!

Dass Gaël Monfils an seinem Tennisspiel immer noch so viel Spaß hat, muss auch mit seinem Schläger zu tun haben. Der kommt von Decathlon ARTENGO und ist für alle Fans und Hobbyasse verfügbar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 12:21 Uhr

© ARTENGO Gaël Monfils und sein ARTENGO-Schläger - eine Kombination, die Spaß macht

Gaël Monfils ist 2004 auf die ATP-Tour gekommen. Und es ist bestimmt keine Übertreibung zu sagen, dass niemand im Tenniszirkus während der letzten beiden Dekaden mehr Unterhaltungswert geboten hat als der mittlerweile 37-jährige Franzose. Spielfreude, Dynamik, Überraschung - diese drei Elemente haben Monfils nicht nur Legendenstatus beschert, sondern auch ein Dutzend Einzel-Titel auf der ATP-Tour. Den bislang letzten gab es im vergangenen Herbst in Stockholm, in der aktuellen Saison stand Monfils schon in den Halbfinals von Doha und Mallorca.

Dabei setzt Gaël Monfils auf den ARTENGO TR960 Control Tour 18x20. Ein Schläger, den Monfils nicht nur bei seinen Einsätzen auf der Tour spielt, sondern den er auch aktiv mitentwickelt hat. “Für mich ist das mehr als eine Zusammenarbeit. Es geht darum, es wirklich zu 100 % zu leben. Das ist das Wichtigste” erklärt der Routinier in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit seinem Schlägerpartner.

Dazu Cyril Perrin, ARTENGO Markenmanager: "Sicher ist, dass es sich um eine Partnerschaft handelt, die nicht nur auf dem Sponsoring basiert. Wir möchten noch einen Schritt weitergehen, insbesondere im Bereich der Mitgestaltung. Wir wollen als Team mit Gaël zu 100 % zusammenarbeiten, vor allem was das künftige Aussehen unserer ARTENGO Produkte angeht." Die Partnerschaft zwischen Decathlon ARTENGO und Monfils basiert auf Vertrauen, Nähe und Offenheit.

Wer sich ein Bild über genau diese ARTENGO Produkte machen möchte, sollte unbedingt bei Decathlon vorbeikommen. Denn genau die genannten Werte werden von Monfils, ARTENGO und Decathlon vertreten. Den hohen Qualitätsanspruch selbstredend mit eingeschlossen.

Was zeichnet den TR960 Control Tour 18x20 aus?

Stabilität im Treffmoment und Kontrolle

sehr Vielseitig

Fein profilierter Rahmen und grifflastige Balance für mehr Ballkontrolle

Gutes Handling dank grifflastiger Balance

Softfeel-Konzept reduziert Vibrationen für mehr Komfort im Treffmoment

Bespannungsbild 18x20 für mehr Kontrolle

selbes Modell auch in 16x19 erhältlich für mehr Spin

© ARTENGO Der ARTENGO TR960 CONTROL TOUR 18x20

Aber von Decathlon ARTENGO kommt auch exquisites Schuhwerk, wie der ARTENGO Strong Pro Multicourt. Und auch hier setzt Gaël voll auf ARTENGO und greift seine Gegner in diesem Modell an. Der Schuh bringt folgende Aspekte mit auf den Tenniscourt:

extrem strapazierfähig und bieten optimalen Halt

mit der starken, robusten Lateral CS-Dämpfung sind sie schwerer und steifer als der Fast Pro

RUBLAST-Gummisohle und an beanspruchten Stellen verstärktes Obermaterial (KPU)

Das Konzept Lateral CS garantiert robuste Fersendämpfung

Obermaterial aus 3D-Mesh u. Memory-Formschaum am Knöchel

Konzept Forefoot Support und halbsteifes Fersenteil für optimalen Halt

Konzept Arkstab: mit versteiftem Shank für optimale Stabilität vorne und hinten

© ARTENGO Der ARTENGO TS960

Schläger wie Schuhe - und natürlich viele weitere Produkte - gibt es in verschiedenen Varianten bei Decathlon.