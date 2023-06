Garbine Muguruza verlobt sich mit Fan, der eigentlich nur ein Selfie wollte

Garbine Muguruza (WTA-Nr. 168) hat sich verlobt - allerdings nicht mit dem für Tennisstars oft üblichen Millionär um die Ecke.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 19:58 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza

Pech im Spiel, Glück in der Liebe: Die French Open 2023 schaut Garbine Muguruza aktuell von der Couch aus an, nach schwierigen Jahren auf dem Court gönnt sich die Spanierin eine längere Auszeit, sie wird nach der Sand- auch die Rasensaison auslassen.

Stadt der Liebe hin, Verletzung her: Der Romantik hat Muguruzas Abwesenheit in Paris keinen Abschwung getan. Denn die 29-Jährige hat sich verlobt - und zwar mit einem Fan.

Die magischen Worte: "Viel Glück bei den US Open"

Arthur Borges heißt der gute Mann, er hatte die zweifache Majorsiegerin während der US Open 2021 auf den Straßen von New York um ein Selfie gebeten.

"Mein Hotel lag in der Nähe des Central Park, und da ich Langeweile hatte, dachte ich, ich könnte spazieren gehen", verriet Muguruza vor wenigen Tagen der spanischen HOLA. "Ich gehe raus und treffe ihn auf der Straße. Plötzlich dreht er sich um und sagt 'Viel Glück bei den US Open'. Ich dachte nur: 'Wow, er sieht so gut aus.'" Aus dem Selfie, das Borges gewollt hatte, wurde mehr - die beiden trafen sich daraufhin öfters und verbrachten Zeit miteinander, bei Spaziergängen im Central Park.

Sie habe toll gefunden, dass Borges nichts mit dem Tennis zu tun habe, sondern mit Mode, so Muguruza.

Verlobung in Marbella, Hochzeit am Strand

Die Verlobung fand allerdings nicht am Ort des Kennenlernens statt, sondern im spanischen Marbella. "Es war merkwürdig", so Muguruza. "Ich habe gerade was völlig anderes gedacht, und dann, als er den Antrag gestellt hat, musste ich heulen. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich habe inmitten meiner Tränen 'Ja' gesagt. Es war sehr romantisch."

Die Hochzeit stehe aktuell noch nicht, klar sei nur: Sie solle in Spanien stattfinden, am Strand.

Wer braucht da schon Paris.