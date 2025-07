Generali Open: Deshalb ist Kitzbühel so anders!

Weltklassetennis hautnah? Konzerte mit Kultbands zum Anfassen? Das alles und mehr haben die Generali Open in Kitzbühel zu bieten. Ab dem ersten Quali-Tag. Und noch dazu größtenteils gratis!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2025, 11:57 Uhr

© Generali Open / Mia Maria Knoll Die Sportfreunde Stiller haben die Kitzbüheler Tennisfans begeistert

Man stelle sich vor, dass man an einem einfachen Sommernachmittag in einen Tennis Club kommt, dort arrivierte Profis wie Jan-Lennard Struff, Thiago Monteiro oder Yannick Hanfmann bei der Ausübung ihres Berufes zusieht - und nebenbei auch noch ein Konzert der Sportfreunde Stiller mitnimmt. Und das alles gratis! So geschehen vor wenigen Tagen bei den Generali Open!

© Mia Maria Knoll Auch Jan-Lennard Struff ist ein Fan der "Sportis"

Und es kommt in Kitzbühel ja noch besser: Auch während der Turnierwoche ist die Anlage frei begehbar, das heißt, dass selbst Zuschauer ohne Tickets an den Aktivitäten teilnehmen, den Food Corner nutzen - und auch Spitzentennis sehen können. Denn auch abseits vom Center Court werden Matches des ATP-Turniers ausgetragen. Und da kann wirklich jeder hautnah dabei sein. Gerade Doppel-Partien entwickeln dann ihren ganz besonderen Charme. Das gibt es wirklich bei keinem anderen Event !

© Generali Open / Mia Maria Knoll Auch Turnierdirektor Alex Antonitsch flaniert gerne durch den Sportpark

Der Kids Day am Montag entfaltet Jahr für Jahr ja auch eine ganz eigene Wirkung: Denn natürlich kommen viele Mädchen und Jungen aus den Vereinen zum Sommerklassiker in den Kitzbüheler Tennis Club. Aber dass ein oder gar beide Elternteile sich dann Tickets für die Generali Open besorgen, hat ebenfalls Tradition.

In Zukunft wird das Erlebnis noch komfortabler, wie Herbert Günther, einer der beiden Veranstalter in Kitzbühel, ja annonciert hat. Denn ein Dach ist in Planung, dann ist Unterhaltung zumindest auf dem Center Court auch wirklich ohne Unterbrechung garantiert. Und wer weiß: Vielleicht treten die „Sportis“ ja dann auch im großen Stadion auf.