Generali Open: Matteo Berrettini - Müde, aber in Feierlaune

Matteo Berrettini hat bei den Generali Open 2024 den zehnten Titel seiner Karriere gefeiert. Jetzt will der Römer ein bisschen Pause machen. Und mit seinen Kumpels feiern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 16:45 Uhr

© Alex Scheuber Kitzbühel-Champion Matteo Berrettini mit dem Siegerpokal

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Da saß Matteo Berrettini also im Presseraum bei den Generali Open 2024 in Kitzbühel. Glücklich, zufrieden - und in erster Linie sehr müde. Zehn Matche innerhalb von 13 Tagen, das ist zum einen ein gutes Zeichen. Weil der Italiener ja nur auf so viele Partien gekommen ist, weil er extrem erfolgreich gespielt hat. Tatsächlich waren es 20 Sätze, die der 28-Jährige in dieser Zeitspanne abgeliefert hat. Allesamt siegreich.

Vor ihm auf dem Pult stand dann auch mit Recht die neue Siegertrophäe für das Kitzbüheler Traditionsturnier. Ein ziemlich attraktiver Pokal, einer Gams nachempfunden. Der nicht nur schwer wirkt. „Der Pokal ist auch schwer“, bestätigte Berrettini, der das Teil auf dem Center Court schon über seinen Kopfs gestemmt hatte. Wo kommt der Siegerpreis also hin? „Ich wohne in Monte-Carlo, aber meine Mutter kümmert sich um die Pokale in Rom“, setzte der nunmehr zehnmalige Sieger eines ATP-Turniers an.

Berrettini spätestens in Cincinnati wieder am Start

Ins Handgepäck könne er die Trophäe natürlich nicht mitnehmen. „Das glaubt mir niemand, dass das ein Preis ist. Und keine Waffe.“ Schlussendlich einigte man sich darauf, dass ein Speditionsdienst den Transport übernehmen solle.

Drei Turniere at Matteo Berrettini also in dieser Saison gewonnen, Die dennoch nicht einfach war: Nach dem Erfolg in Marrakech musste es aufgrund einer erneuten Verletzung die gesamte Sandplatzsaison auslassen. Vor allem der Verzicht auf Rom hat geschmerzt. Und dann hat Berrettini auch noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst.

Jetzt werde erst einmal gefeiert. Mit seinen Kumpels und der Familie. Denn die wären für ihn da gewesen, als es nicht gut lief. Spätestens in Cincinnati wird Matteo Berrettini dann wieder auf das Turnierkarussell aufspringen. Dann als ein Spieler, gegen den sicherlich niemand gerne spielt.

