German Padel Open: Die Halbfinal-Partien in Düsseldorf stehen fest

Bei den German Padel Open in Düsseldorf wurden am heutigen Freitag die Viertelfinali gespielt.

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 21:17 Uhr

© German Padel Open / Sascha Feuster Die Stimmung im Castello in Düsseldorf war am Freitag prächtig

Da waren es nur noch vier: Nach einem actionreichen Tag, stehen bei den BOSS German Padel Open presented by SIXT die jeweils vier Halbfinal-Duos der Frauen und Männer fest. Der Halbfinal-Tag steht zudem unter dem Motto "Students Day" - alle Studenten genießen am Samstag einen 50-Prozent-Rabatt auf ihre Tickets!

Wie schon am Achtelfinaltag gab bei den Frauen auch in der Runde der letzten Acht das Nummer-1-Duo Ariana Sánchez und Paula Josemaría den Startschuss. Die beiden Spanierinnen bezwangen Verónica Virseda (17. im Ranking der World Padel Tour) und Claudia Jensen (11.) mit 6:4 und 6:4 und marschieren damit ohne Satzverlust weiter in Richtung Finale. Ebenfalls schadlos hielten sich Gemma Triay (3.) und Marta Ortega (6.), die Claudia Fernández (20.) und Victoria Iglesias (19.) ausschalteten.

Deutlich umkämpfter waren die anderen beiden Viertelfinals. In einem Marathonmatch über drei Stunden rangen Tamara Icardo (9.) und María Virginia (8.) ihre Kontrahentinnen Alejandra Salazar (4.) und Sofia Araujo (10.) mit 7:6, 4:6 und 6:4 nieder. Ein Achtungserfolg, über den sich die Siegerinnen nur kurz freuen konnten. Denn sie mussten wenig später verletzungsbedingt ihre Teilnahme am Halbfinale absagen.

Auch das Duell Delfina Brea (7.) & Beatriz González (5.) vs. Lucía Sainz (15.) & Patricia Llaguno (18.) fand erst nach drei Sätzen seine Siegerinnen. Dem im WPT-Ranking schlechter platzierten Duo Sainz/Llaguno gelang dabei mit ihrem Erfolg (6:2, 4:6, 3:6) ein Überraschungscoup.

Während Ariana Sánchez und Paula Josemaría aufgrund des verletzungsbedingten Ausscheidens ihrer Gegnerinnen kampflos ins große Finale von Düsseldorf einziehen, bekommen es Gemma Triay (3., ESP) & Marta Ortega (6., ESP) mit Lucía Sainz (15.) & Patricia Llaguno (18.) zu tun.

Coello/Tapía siegen im Tiebreak

Hochspannung gab es auch bei den Viertelfinalspielen der Männer. Zwischenzeitlich roch es sogar nach einer Sensation. Das Nummer-1-Duo Arturo Coello (1.) und Agustín Tapía (2.) gab zunächst seinen ersten Satz während des Turniers ab. Im zweiten Satz hatten die Gegner um Jorge Nieto (16.) und Jon Sanz (13.) beim Stand von 6:5 gar die Chance, das Match für sich zu entscheiden. Doch Coello/Tapía hielten dagegen und kämpften sich zurück ins Spiel. Nach über zwei Stunden zogen sie im dritten Satz schließlich per Tiebreak ins Halbfinale ein.

Dort treffen sie in einem absoluten Top-Match auf Alejandro Galán (5.) und Juan Lebrón (6.). Die beiden Spanier wiederum setzten sich in einem packenden Match in drei Sätzen gegen Juan Tello und Alejandro Ruiz durch.

Die Duelle des Halbfinals:

• Francisco Navarro (7., ESP) & Federico Chingotto (8., ARG) vs. Martín Di Nenno (3., ARG) & Franco Stupaczuk (4., ARG)

• Arturo Coello (1., ESP) & Agustín Tapia (2., ARG) vs. Alejandro Galán (5., ESP) & Juan Lebrón (6., ESP)