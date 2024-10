Gestern Wien, heute Paris - Jakub Mensik und der ganz normale Tennis-Wahnsinn

Jakub Mensik und David Goffin waren gestern noch in Wien bzw. Basel beschäftigt. Und müssen schon heute wieder um einen Platz im Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy kämpfen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 15:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gestern noch in Wien - heute schon in Paris-Bercy

Zum Glück ist Jakub Mensik ein noch junger Mann von 19 Jahren und also ganz theoretisch auch sehr leidensfähig. Das muss der aufstrebende Tscheche aber auch sein: Denn gestern Abend spielte Mensik in der Wiener Stadthalle bis kurz vor Mitternacht noch gegen Alex de Minaur um den Einzug in das Halbfinale der Erste Bank Open. Als Qualifikant wohlgemerkt. Heute aber muss der Teenager schon in Paris-Bercy ran - wieder in der Qualifikation, diesmal gegen Routinier Dusan Lajovic.

So etwas ist nicht neu. Man erinnere sich nur an Holger Rune, der vor ein paar Jahren noch schnell ein Challenger-Turnier in Nizza finiert hat, bevor er wenige Stunden später in Monte-Carlo in die Qualifikation eingestiegen ist. Erfolgreich, übrigens.

Goffin wie Mensik ohne Ruhetag

Ganz genau wie Mensik gehrt es ja auch David Goffin. Der hat schon ein paar Jahre mehr auf seinem Tennisbuckel. Hat gestern aber immerhin ein paar Stunden früher als Mensik seinen Abschied aus Basel genommen. Mit einer Niederlage gegen eben jenen Holger Rune.

Die Stars der Branche, zu denen Rune (immerhin Champion in Paris-Bercy vor zwei Jahren) ja auch fast gehört, sind solchen Sorgen natürlich schon längst entwachsen. Ganz im Gegenteil: Die besten acht Männer der Gesetztenliste haben im 64er-Raster in Paris ein Freilos zum Start. So auch Alexander Zverev, der wie Mensik am Freitag in Wien im Einsatz war. Beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres aber wohl erst am Mittwoch zum Einsatz kommen wird. Gegen den Sieger der Partie zwischen Tallon Griekspoor und Luciano Darderi.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy