Gewinnspiel! Mit OMNi-BiOTiC® zu den BOSS Open nach Stuttgart!

Die BOSS Open in Stuttgart sind das erste Highlight jeder Rasensaison in Deutschland. Und mit OMNi-BiOTiC® und etwas Glück können zwei Gewinner am Halbfinal-Samstag als VIP Gäste beim TC Weissenhof dabei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 10:26 Uhr

© BOSS Open Der Center Court in Stuttgart wartet auf die Gewinner des Omni-Biotic-Gewinnspiels

Der Triumph von Matteo Berrettini im vergangenen Jahr bei den BOSS OPEN in Stuttgart ist allen Tennisfans noch in bester Erinnerung. Und auch in diesem Jahr haben sich schon wieder zahlreiche Spieler aus der absoluten Weltklasse beim TC Weissenhof angekündigt.

Und Ihr könnt mit tennisnet und OMNi-BiOTiC® dabei sein. Denn wir verlosen 2 x VIP-Tickets für das Halbfinale am 14. Juni 2025!

Erlebt einen unvergesslichen Tag voller Spannung, Stars und Sport – im VIP-Bereich des großen Halbfinales. Und das Beste: Ihr bekommen zusätzlich unsere speziell zusammengestellte OMNi-BiOTiC® Tennisbox für volle Energie und Performance.

Das erwartet Sie in Ihrer Tennisbox:

1 Pkg OMNi-BiOTiC® POWER (28 Sachets á 4 g) – Für jeden Tag, an dem Sie Energie benötigen.

– Für jeden Tag, an dem Sie Energie benötigen. 1 Pkg OMNi-POWER® PROTEIN PLUS (300 g) – Perfekt für Sportler, Veganer und alle mit erhöhtem Proteinbedarf.

– Perfekt für Sportler, Veganer und alle mit erhöhtem Proteinbedarf. 1 Pkg OMNi-POWER® CarboTonic (60 g) – Der perfekte Trainings- und Wettkampfbegleiter.

Wie Ihr dabei sein könnt? Einfach hier für den Newsletter von OMNi-BiOTiC anmelden und schon seid Ihr in der Verlosung!