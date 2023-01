"Habe Zuflucht im Essen gesucht": Caroline Garcia spricht über Bulimie

Caroline Garcia (WTA-Nr. 4) hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.01.2023, 12:13 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia

Caroline Garcia war eine der Spielerinnen des vergangenen halben Jahres, mit der Krönung beim Sieg bei den WTA Finals in Fort Worth. Garcia steht mittlerweile wieder unter den Top Five der Welt, wie bereits vor einigen Jahren - dazwischen liegen jedoch schwierige Zeiten für die Französin.

Denn wie sie dieser Tage der französischen Sportzeitung L'Équipe erklärte, litt Garcia unter Bulimie. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Sie habe versucht, die Leere zu schließen, als es auf dem Tennisplatz nicht mehr gut gelaufen sei, so Garcia. "Jeder ist anders. Manche hören auf zu essen, bei mir war es das Gegenteil. Ich habe Zuflucht im Essen gesucht."

Garcia war 2021 aus den Top 50 gefallen.

"Im Tennis verbringt man viel Zeit alleine"

Der Stress, auf dem Platz nicht mehr das hinzubekommen, was man wolle, nicht mehr zu gewinnen, körperlich zu leiden... "Man fühlt sich so leer, so traurig, dass man sich (anderweitig) erfüllen muss." Das Essen habe sie für einige Minuten beruhigt. Natürlich wisse jeder, dass das nicht helfe, "aber es war ein Fluchtweg. Wenn man alleine ist, ist es härter zu kontrollieren. Im Tennis verbringt man viel Zeit alleine in seinem Zimmer. Da ist das oft passiert."

Es habe ihr geholfen, ihre Probleme mit anderen zu teilen, so Garcia. "Man beginnt zu verstehen, dass wenn es passiert, es nicht das Ende der Welt ist."

Seit sie sich bewusster Zeit für sich nehme, geschehe alles nun seltener, "und wenn es passiert, akzeptiere ich es öfter und fühle mich nicht mehr so schuldig."

Sie sei zu hart gegenüber sich selbst gewesen in jener Zeit, gehöre zu den Menschen, die sich aufs Gramm wiege. Nun gönne sie sich regelmäßiger etwas und vermeide damit größere Probleme. "Wenn ich jetzt zwei Tage lang Lust auf Pizza habe, esse ich eine Pizza."