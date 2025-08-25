Hall of Fame, US Open: Tränen da wie dort

Es haben sich schon erstaunlich viele Schleusen geöffnet - dabei sind die US Open 2025 doch erst einen Tag alt!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 09:38 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova bei ihrer Zeremonie am Samstag in Newport

Emotionen sind am Ende doch das, was den Profisport ausmacht. Und so sehr man auch mit den Verlierern mitleidet - was gibt es Schöneres als Freudentränen? Und davon hat es in den letzten Tagen, ja: Stunden, einige gegeben.

Den Anfang hat am Samstag eigentlich schon Maria Sharapova gemacht, die in Newport, Rhode Island, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen wurde. Dass Serena Williams, ihre größte Rivalin, die Laudatio halten würde, hat schon auf die Tränendüse gedrückt. Richtig offen waren die Schleusen dann bei der Danksagung an ihren Vater Yuri.

Und nun zum rein Sportlichen. Fangen wir an mit Tereza Valentina, erst 18 Jahre alt, aber schon mit einer schweren Verletzung geschlagen. Und jetzt steht die Tschechin nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Lucia Bronzetti in der zweiten Runde der US Open 2025. Kein Wunder, dass da die Tränen geflossen sind.

Siege für Indonesien und die Philippinen

Ebenso wie bei Janice Tjen aus Indonesien und Alexandra Eala von den Philippinen. Tjen, die im Sommer auf der zweiten WTA-Ebene eine Siegesserie mit fünf Championaten hingelegt hat, gewann gegen Veronika Kudermetova mit 6:4, 4:6 und 6:4 und trifft jetzt auf Emma Raducanu. Und Eala kämpfte sich nach einem 1:5-Rückstand im dritten Satz gegen Clara Tauson noch einmal zurück, gewann das Champions-Tiebreak mit 13:11 (und ihrem vierten Matchball).

Äußerst emotional wurde es auch beim Match zwischen Moyuka Uchijama und Olga Danilovic, das die Japanerin ebenfalls erst im Tiebreak des dritten Satzes gewann. Danach umarmte Uchijama nicht nur ihr gesamtes Team - sondern buchstäblich jeden Fan, der oder die sich in der unmittelbaren Nähe der Trainer-Box befanden.

Bittere Tränen gab es hingegen bei Nuria Parrizas Diaz. Die Spanierin verletzte sich gleich zu Beginn ihres Matches gegen Polina Kudermetova und musste beim Stand von 2:2 aufgeben.

