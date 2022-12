HEAD präsentiert die neue SPEED Padelschlägerserie

Der Vormarsch von Padeltennis geht unaufhaltsam weiter. Und mit der neuen SPEED Padelschlägerserie von HEAD könnt Ihr zwei essentielle Trümpfe auf dem Padelcourt unter einen Hut bringen: Kontrolle und Power.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2022, 14:19 Uhr

© HEAD Die neue SPEED Serie von HEAD

Die Weltelite im Padeltennis trifft sich Mitte Dezember noch einmal in Barcelona zum großen Saisonkehraus. Mit allen Stars bei den Männern und bei den Frauen, jeweils acht Paare haben sich für das Masters in der katalanischen Hauptstadt qualifiziert. Darunter auch die Sieger der Vienna Padel Open in diesem Jahr, Sayno Gutierrez und Augustin Tapia bzw. Ariana Sanchez und Paula Josemaria. Und natürlich das weltbeste Doppel bei den Männern mit den beiden Spaniern Alejandro Galan und Juan Lebron.

Bis zur Teilnahme an der World Padel Tour ist es für den gemeinen Hobbyspieler zwar noch ein weiter Weg, aber es hilft in jedem Fall, wenn man sich schon mal an der Ausrüstung der Profis orientiert. Und da hat HEAD mit der neuen SPEED Padelschlägerserie den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen. Denn die SPEED Serie kombiniert unnachahmlich Power und Kontrolle. Mit anderen Worten: Die neue Gleichung im Padelsport heißt "Power und Kontrolle = SPEED".

Die vielseitige SPEED-Serie des österreichischen Unternehmens HEAD sorgt dank mordernster Auxetic-Technologie für ein intensives Spielgefühl und zusätzliche Power. Bestes Handling, gute Kontrolle und volle Power machen dein Spiel noch gefährlicher.

Gleich vier Modelle sind es, die HEAD mit der SPEED Serie den Padelspielern in der klassischen Teardrop-Form anbietet: SPEED PRO X, SPEED PRO, SPEED MOTION und SPEED ELITE. Eine neuentwickelte, weiche Endkappe bietet dabei zusätzlichen Komfort und dämpft ungewünschte Vibrationen ab. Das High-End-Modell der Serie, der SPEED PRO X, verfügt über eine 12K-Carbon-Schlagfläche und bringt dadurch mehr Kontrolle in dein Spiel. Auch HEAD-Botschafterin Ari Sánchez empfiehlt die Serie mit dem hochwertigen und unverwechselbaren Design.

Aber mach dir am besten selbst ein Bild!