Hochzeit von Denis Shapovalov: Wenn sogar der Hund einen Smoking trägt

Denis Shapovalov und Tennis-Kollegin Mirjam Björklund haben sich vor beeindruckender Kulisse das Ja-Wort gegeben. Ein absoluter Hingucker: Yatzy, der Hund der beiden.

von Gossip-Goosi

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 22:27 Uhr

© Instagram / @denis.shapovalov Denis Shapovalov, Mirjam Björklund

Tennisspieler-Ehen, die nächste: Mit Denis Shapovalov und Mirjam Björklund haben zwei weitere Tennisprofis den Bund fürs Leben geschlossen. Macht ja auch Sinn, bei rund 40 Wochen auf Tour.

Der Kanadier und die Schwedin hatten sich bereits 2023 verlobt, übrigens fast ebenso eindrucksvoll in Szene gesetzt wie nun bei Vollendung der Festlichkeiten. Die skandinavische Vogue hat sich offenbar die Exklusivrechte gesichert, und auch wenn unsere Boulevardsabteilung fast sämtliche internationalen Hochglanzmagazine abonniert hat, müssen wir in diesem Falle mit Details passen (empfehlen aber im Zweifel die 14-tägige Online-Probe-Mitgliedschaft).

Ansonsten: Teilen die beiden Glücklichen auch in den sozialen Medien das Wesentliche. Die Hochzeit fand also im Rahmen einer kleinen, aber sentimentalen Feier in Griechenland statt, das Ionische Meer im Hintergrund und mit nur den engsten Verwandten und Freunden als Zeugen. Unter Besichtigung der Fotos sagen wir's mal so: war offenbar ein schöner Tag.

Aus Mirjam Björklund wird Mirjam Shapovalova - auch auf der Tour?

Björklund hat auch den Namen ihres Gatten angenommen, als Mirjam Shapovalova. Ob sie auf der Tour unter neuem Nomen antritt, ist noch nicht bekannt. Auch nicht, wann das sein wird: Björklund alias Shapovalova hatte 2022 mit Rang 123 ihr bislang höchstes Ranking eingenommen, aktuell steht die 27-Jährige nur noch auf Platz 745. Nach den US Open 2023 hatte sie mit Verletzungen zu kämpfen und rutschte weit ab, seit dem Turnier in Madrid im April dieses Jahres war sie nicht mehr auf dem Court aktiv.

Shapovalov, die Nummer 10 in 2020, war nach einer längeren Auszeit in 2023 aus den Top 100 geflogen und quälte sich im Jahr darauf beim Comeback. Erst mit einem Turniersieg in Belgrad aus der Qualifikation heraus zeigte “Shapo” wieder alte Klasse. In diesem Jahr holte er im Februar den Titel in Dallas, spielte sich zuletzt wieder unter die Top 30 und nahm bei den US Open sogar Jannik Sinner einen Satz ab.