Hubert Hurkacz: Der tragische Held des United Cups

Das verlorene Match von Hubert Hurkacz gegen Taylor Fritz besiegelte die polnische Niederlage im Endspiel des United Cups gegen die USA. Für Hurkacz wiederholt sich damit der Auftakt des Jahres 2024.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 10:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Erneut scheiterte das polnische Team im Endspiel des United Cups. Nach der Niederlage im vergangenen Jahr gegen Deutschland, sollte es am Sonntag bei der nächsten Chance auf den Titel gegen die USA erneut nicht reichen. Nachdem Iga Swiatek im ersten Einzel Coco Gauff unterlag, musste sich Hubert Hurkacz im folgenden Duell gegen Taylor Fritz knapp geschlagen geben. Die beste Spieler seines Landes wird damit zur tragischen Figur des noch jungen Wettbewerbs.

Bereits im vergangenen Jahr unterlag Hubert Hurkacz in drei Sätzen. Alexander Zverev erkämpfte sich nach Matchbällen für den polnischen Profi den Ausgleich im damaligen Duell, nachdem Iga Swiatek zuvor gegen Angelique Kerber punkten konnte. Im entscheidenden Mixed unterlag das Duo dann Zverev mit Partnerin Laura Siegemund im Matchtiebreak.

Die eigenen Nerven nicht im Griff

Soweit sollte es in diesem Jahr nicht kommen, da Iga Swiatek nicht vorlegen konnte. So startete Hurkacz mit der Verpflichtung des Sieges in den Schlagabtausch gegen Taylor Fritz und konnte dem Druck im Tiebreak des dritten Satzes nicht Stand halten. Ein Manko, das dem 27-Jährigen in entscheidenden Momenten schon länger anhaftet. Und dem Profi nach dem Match sichtbar zusetzte.

Hubert Hurkacz vergrub sein Gesicht nach Ende des Matches lange in einem Handtuch. Eine Niederlage, die in den nächsten Wochen noch nachwirken könnte. Trotz insgesamt guter Leistungen beim gemischten Ländervergleich.