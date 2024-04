Iga Swiatek: Die (nicht ganz so) heimliche Sandplatzkönigin

Iga Swiatek kann auf sämtlichen Belägen dominant ihr Spiel aufziehen. Auf Sand wirkt die Weltranglistenerste fast unschlagbar. Das zeigt auch die Statistik.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 14:48 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek fühlt sich auf dem Sandplatz besonders wohl.

87 Prozent ihrer Matches hat Iga Swiatek in ihrer Karriere auf der WTA Tour gewinnen können. Diese herausragende Quote sollte nicht unbedingt jedem Fan geläufig sein. Ist die Anzahl der der unterschiedlichen Siegerinnen auf Frauenseite doch durchaus nicht gering.

Die dreifache French-Open-Siegerin hat damit in diesem Jahrtausend die höchste Siegquote auf dem Sand. Historisch waren nur drei Spielerinnen noch dominanter auf den Clay Court.

Chris Evert mit höchster Erfolgsquote auf Sand

Steffi Graf konnte 89,2 Prozent ihrer Matches gewinnen. Knapp davor gesellt sich Margaret Court mit 89,5 Prozent. Den höchsten Sieganteil auf dem Sand kann Chris Evert vorweisen, die herausragenden 94,5 Prozent als Siegerin beendete.

Nicht nur auf Grund dieser Quote wird Iga Swiatek in Paris erneut die Topfavoritin sein. Die Polin könnte das Turnier zum dritten Mal in Folge gewinnen und damit ihre Vormachtstellung auf Sand untermauern.

