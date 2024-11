Iga Świątek: Schon ziemlich lange titellos

Iga Świątek hat ihre drei Einzel-Matches bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups 2024 gewonnen. Polen ist dennoch ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 07:00 Uhr

© Getty Images Iga Świątek hat ihre drei Einzel in Málaga gewonnen

Der gute, alte Aufschlag von Sara Errani von unten hat also den letzten Punkt eingeleitet, den Iga Swiatek in dieser Saison gespielt hat. Ein paar Sekunden später landete ein Ball im Aus, Errani und Partnerin Jasmine Paolini durften jubeln, Swiatek mit ihren Ferien beginnen. Was sicherlich nicht der Plan war: Gemessen am Einsatz, den die Weltranglisten-Zweite in Málaga auf dem Court gezeigt hat, war es ihr offenbar ein großes Anliegen, mit ihrem Team diesen Titel zu holen.

Im Einzel hat das ja auch gut funktioniert. Wenn auch unter großen Mühen. Gegen Paula Badosa ging es ebenso über drei Sätze wie gegen Linda Noskova und Jasmine Paolini. Das mag gegen Noskova nicht weiter überrascht haben, die Tschechin sielt gegen Swiatek bei jeder Gelegenheit eine Klasse besser als sonst auf der WTA-Tour. Und Badosa hatte das Publikum im Rücken, im Herbst wieder fast zu alter Stärke gefunden.

Letzter Titel für Swiatek in Roland-Garros

Die große Mühe gegen Paolini wird Iga Swiatek aber zu denken. Denn gegen die Italienerin hatte sie bis dato in drei Begegnungen jeweils nur drei Siele abgegeben. Und nun stand Swiatek am Montagabend mehrmals am Rande einer Niederlage. Teils verursacht durch Fehler, für die man eher das Metermaß als das automatische Hacke gebraucht hätte.

Diese Streuung mag man bei den WTA Finals noch mit der langen Matchpause seit den US Open erklärt haben, die Partie gegen Paolini war dann aber auch schon die sechste im Einzel nach der Rückkehr auf die Tour. Da muteten einige Fehler für eine Spielerin des Kalibers von Iga Swiatek schon merkwürdig an.

Andererseits: So brillant das Frühjahr bei zum vierten Titel in Roland-Garros verlaufen ist - danach ist von Swiatek nicht mehr viel gekommen. Der mittlerweile schon fast traditionelle Kollaps in Wimbledon erfolgte diesmal gegen Yulia Putintseva, bei den US Open kam das Aus gegen Jessica Pegula. Was immerhin bedeutet, dass Swiatek nicht als die ganz große Favoritin nach Melbourne fährt und somit vielleicht weniger Druck verspürt. Der wird bei den Australian Open auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka liegen.