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Interwetten Vereins-Ass 2026: 12 Gewinner für Kitzbühel

Interwetten hat die Nominierungsphase seines Wettbewerbs „Vereins Ass 2026“ abgeschlossen und aus jedem Verband drei Kandidaten als Gewinner nominiert; nun läuft bis zum 6. Juli die öffentliche Votingphase, in der die Fans entscheiden, wer weiterkommt.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 11:27 Uhr

Die Sieger der einzelnen Bundesländer qualifizieren sich für das große Finale bei den Generali Open in Kitzbühel, wo ein exklusives VIP Erlebnis, Zugang zum Turnier und ein eigenes Match am Center Court warten.

Niederösterreich

Oberösterreich

Steiermark

Wien

Was nun passiert


Bis zum 6. Juli entscheidet das öffentliche Voting, welche der nominierten Personen jeweils als Sieger ihres Bundeslandes hervorstechen. Die Gewinner aus den Bundesländern reisen anschließend zum großen Finale nach Kitzbühel, wo sie ein VIP Programm sowie ein eigenes Match am Center Court erleben.
 

Jetzt zählt deine Stimme!

Unterstützt euren Favoriten im Voting bis 6.7. und bringt euren Verein vielleicht zum großen Finale nach Kitzbühel. 

1. Registrieren 
2. Für euren Favoriten abstimmen
3. Euer Vereins-Ass auf dem Weg nach Kitzbühel unterstützen

Die Bundesländer im Überblick:

Susi Reijnders - Niederösterreich

Susi Reijnders - Niederösterreich

Mario Schmöll - Niederösterreich

Mario Schmöll - Niederösterreich

Christian Fink - Oberösterreich

Christian Fink - Oberösterreich

Patrick Hamberger - Oberösterreich

Patrick Hamberger - Oberösterreich

Thomas Seidl - Oberösterreich

Thomas Seidl - Oberösterreich

Birgit Happ - Oberösterreich

Birgit Happ - Oberösterreich

Cornelia Kern - Steiermark

Cornelia Kern - Steiermark

von tennisnet.com

Montag
29.06.2026, 11:27 Uhr
zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 11:27 Uhr