Interwetten Vereins-Ass 2026: 12 Gewinner für Kitzbühel
Interwetten hat die Nominierungsphase seines Wettbewerbs „Vereins Ass 2026“ abgeschlossen und aus jedem Verband drei Kandidaten als Gewinner nominiert; nun läuft bis zum 6. Juli die öffentliche Votingphase, in der die Fans entscheiden, wer weiterkommt.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 11:27 Uhr
Die Sieger der einzelnen Bundesländer qualifizieren sich für das große Finale bei den Generali Open in Kitzbühel, wo ein exklusives VIP Erlebnis, Zugang zum Turnier und ein eigenes Match am Center Court warten.
Niederösterreich
- UTC Strengberg – Mario Schmöll
- UTC möbel polt St. Peter/Au – Patrick Gutmann
- Tennis und Sportunion Leitzersdorf – Susi Reijnders
Oberösterreich
- UTC Hofkirchen/Trattnach – Birgit Happ
- Sportunion Wolfern Tennis – Thomas Seidl
- ASKÖ Tennis Ebelsberg – Patrick Hamberger
Steiermark
- TC Kern – Cornelia Kern
- TC Arnfels – Walter Hopfgartner
- Tennisgemeinschaft Gaishorn am See – Christian Fink
Wien
- TC Wienerberger – Christian Purkhauser
- ASKÖ Brigittenau – Günter Sellitsch
- UTC Wien – Martin Slanar
Was nun passiert
Bis zum 6. Juli entscheidet das öffentliche Voting, welche der nominierten Personen jeweils als Sieger ihres Bundeslandes hervorstechen. Die Gewinner aus den Bundesländern reisen anschließend zum großen Finale nach Kitzbühel, wo sie ein VIP Programm sowie ein eigenes Match am Center Court erleben.
Jetzt zählt deine Stimme!
Unterstützt euren Favoriten im Voting bis 6.7. und bringt euren Verein vielleicht zum großen Finale nach Kitzbühel.
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