Interwetten Vereins-Ass 2026: 12 Gewinner für Kitzbühel

Interwetten hat die Nominierungsphase seines Wettbewerbs „Vereins Ass 2026“ abgeschlossen und aus jedem Verband drei Kandidaten als Gewinner nominiert; nun läuft bis zum 6. Juli die öffentliche Votingphase, in der die Fans entscheiden, wer weiterkommt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 11:27 Uhr

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Die Sieger der einzelnen Bundesländer qualifizieren sich für das große Finale bei den Generali Open in Kitzbühel, wo ein exklusives VIP Erlebnis, Zugang zum Turnier und ein eigenes Match am Center Court warten.

Niederösterreich

UTC Strengberg – Mario Schmöll

UTC möbel polt St. Peter/Au – Patrick Gutmann

Tennis und Sportunion Leitzersdorf – Susi Reijnders

Oberösterreich

UTC Hofkirchen/Trattnach – Birgit Happ

Sportunion Wolfern Tennis – Thomas Seidl

ASKÖ Tennis Ebelsberg – Patrick Hamberger

Steiermark

TC Kern – Cornelia Kern

TC Arnfels – Walter Hopfgartner

Tennisgemeinschaft Gaishorn am See – Christian Fink

Wien

TC Wienerberger – Christian Purkhauser

ASKÖ Brigittenau – Günter Sellitsch

UTC Wien – Martin Slanar

Was nun passiert



Bis zum 6. Juli entscheidet das öffentliche Voting, welche der nominierten Personen jeweils als Sieger ihres Bundeslandes hervorstechen. Die Gewinner aus den Bundesländern reisen anschließend zum großen Finale nach Kitzbühel, wo sie ein VIP Programm sowie ein eigenes Match am Center Court erleben.



Jetzt zählt deine Stimme!

Unterstützt euren Favoriten im Voting bis 6.7. und bringt euren Verein vielleicht zum großen Finale nach Kitzbühel.

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Die Bundesländer im Überblick: