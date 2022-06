ITF Pörtschach: Kuzmova und Siegemund im Endspiel

Viktoria Kuzmova und Laura Siegemund bestreiten das Endspiel des ITF-W60-Turniers in Pörtschach.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2022, 13:01 Uhr

© Getty Images Viktoria Kuzmova steht in Pörtschach im Finale

Laura Siegemund ist nur noch einen Erfolg vom Kärntner Double entfernt: Nachdem Siegemund in der vergangenen Woche das ITF-W25-Turnier in Annenheim für sich entschieden hat, steht die Deutsche nun auch in Pörtschach beim W60-Event im Endspiel. Die ungesetzte Siegemund gewann gegen Stefanie Vögele, die als Nummer zwei in das Turnier am Wörthersee gegangen war, glatt mit 6:2 und 6:1.

Im Finale des Events der Carinthian Ladies Lakes Trophy spielt Laura Siegemund am Sonntag gegen Viktoria Kuzmova. Die Slowakin kam ohne am Samstag einen Ball geschlagen zu haben ins Endspiel. Gegnerin Dalila Jakupvic konnte nicht antreten.