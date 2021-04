Julia Grabher nach Sieg über Mona Barthel beim 60k-Event von Bellinzona im Halbfinale

Starke Woche von Julia Grabher im Schweizer Bellinzona. Die Vorarlbergerin spielte sich mit einem Erfolg über die Deutsche Mona Barthel in die Vorschlussrunde.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 19:44 Uhr

Julia Grabher steht beim 60k-Event von Bellinzona im Halbfinale. Die Dame aus Dornbirn besiegte am Freitagnachmittag die Deutsche Mona Barthel in drei Sätzen und löste somit ihr Ticket für die Vorschlussrunde. Das Auftreten der Österreicherin in der Schweiz, es ist bislang geprägt von engen Matches. Nachdem Grabher die Nummer eins des Turniers, Oceane Dodin, in zwei Tiebreaks aus dem Bewerb nehmen konnte, siegte Grabher im Achtelfinale in der Kurzentscheidung des dritten Satzes.

Im Halbfinale wartet auf Julia Grabher nun die Georgierin Ekaterine Gorgodse. Das zweite Semifinale bestreiten Lucia Bronzetti und die Lokalmatadorin Simona Waltert. Aktuell rangiert Grabher auf Platz 246 der WTA-Weltrangliste. 2018 war die Dornbirnerin bis auf Platz 198 vorgedrungen.