Karolina Muchova trainiert wieder - aber French Open kommen zu früh

French-Open-Vorjahresfinalistin Karolina Muchova steht nach ihrer Handgelenksverletzung wieder auf dem Platz. Paris kommt allerdings zu früh.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 16:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

"Ich habe dieses Gefühl vermisst", kommentierte Muchova ein Video, das sie wieder beim Training zeigt.

Eine gute Nachricht also von der Tschechin, die zuletzt bei den US Open 2023 auf dem Matchcourt gestanden hatte. Danach war die Weltranglisten-14 verletzt, im Februar war sie am Handgelenk operiert worden.

Muchova hatte sich im Vorjahr nach Siegen über Maria Sakkari und Aryna Sabalenka bis ins Finale der French Open gespielt, dort dann gegen Iga Swiatek verloren. Sie knackte anschließend auch erstmals die Top 10. Umso bitterer die lange Auszeit danach.

Zumal es auch im Ranking abwärts gehen wird. In Roland-Garros wird Muchova noch nicht ihr Comeback geben. Sie hatte sich schon vor einigen Wochen vom Turnier verabschiedet und erschien nicht auf der offiziellen Entry-Liste.