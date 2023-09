Kein Druck beim Tennis? Sakkari stimmt Gauff zu

Die mentale Gesundheit im Profi-Tennis ist ein sehr aktuelles Thema – besonders auf der WTA-Tour. Mehrere Spielerinnen stehen inzwischen offen zu ihren mentalen Problemen. Für Maria Sakkari sind die Einflüsse auf die Spielerinnen ein großes Problem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 19:30 Uhr

Maria Sakkari stimmt US-Open-Siegerin Coco Gauff zu, dass Tennisspielen an sich kein wirklicher Druck sei, aber einige andere Dinge um den Sport herum, wären dagegen die wahren Schwierigkeiten für Profis.

Rückblick: Bei den US Open wurde Gauff gefragt, wie sie mit all dem Druck und den Erwartungen, die an sie gestellt werden, zurechtkommen. Und Coco Gauff bemühte den großen Blick auf unsere Gesellschaft. Ihre politisch sehr korrekte Antwort: "Ich meine, es gibt Menschen, die darum kämpfen, ihre Familien zu ernähren, Menschen, die nicht wissen, woher sie ihre nächste Mahlzeit nehmen sollen, Menschen, die ihre Rechnungen bezahlen müssen. Das ist echter Druck, das ist echte Härte, das ist echtes Leben", sagte Gauff in New York.

Sakkari verliert auch in San Diego

Darauf angesprochen stimmten Maria Sakkari der US-Amerikanerin zu: „Es gibt Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die krank sind, Eltern, die ihre Kinder verlieren, Menschen, die ihre Geschwister verlieren. Ich kann Dinge nennen, die viel schlimmer sind als ein Tennismatch zu verlieren. Coco hat eigentlich sehr Recht. Ich könnte ihr nicht mehr zustimmen.“

Nach ihrer Erstrundenniederlage bei den US Open und ihrem dritten Ausscheiden bei einem Slam-Turnier in Folge brach Sakkari in Tränen aus und deutete an, dass sie eine Pause vom Tennis einlegen könnte. Doch Sakkari erhielt große Unterstützung, nachdem sie sich geöffnet hatte, war sie diese Woche in San Diego wieder im Einsatz – verlor dort aber im Viertelfinale gegen Emma Navarro mit 4:6, 6:0 und 6:7 (4).