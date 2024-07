Krank! Jannik Sinner muss Olympia-Anreise verschieben

Die Olympiavorbereitung läuft für Jannik Sinner nicht nach Plan. Aufgrund einer Krankheit muss der Südtiroler seine Anreise nach Paris um einige Tage verschieben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 19:24 Uhr

Der Tennis-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris verspricht, ein ganz besonderer zu werden.Aus deutscher Sicht greift Alexander Zverev nach der Titelverteidigung. Andy Murray spielt sein letztes Turnier überhaupt. Rafael Nadal womöglich auch. Im Doppel tritt er gemeinsam mit Carlos Alcaraz an. es gibt so viele Gesichten rund um das Turnier, das auf der Anlage in Roland Garros ausgetragen wird.

Sinner verzichtete bei den Spielen in Tokio

Dort gehört freilich auch der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner zu den top-Favoriten auf die Goldmedaille. Doch für den Süd-Tiroler läuft die Vorberietung alles andere als perfekt. Sinner hat Fieber und musste seinen Abflug nach Paris verschieben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Die Nummer 1 der Welt sollte eigentlich heute (23. Juli) Richtung Paris abfliegen, aber die Grippe zwang ihn, seine Pläne zu revidieren. Sinner wird voraussichtlich am Donnerstag, dem 25. Juli, dem Tag der Auslosung, abfliegen.

Bei den letzten Olympischen Spielen hatte Sinner aufgrund von Terminschwierigkeiten auf einen start verzichtet. Sein Start in Paris ist laut italineischen Medien allerdings nicht in Gefahr.