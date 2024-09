Laver Cup: Ben Shelton - der Daddy bekommt eine Pause

Ben Shelton ist neben Frances Tiafoe der Lautsprecher im Team World beim Laver Cup 2024. Im Herbst steht für den amerikanischen Linkshänder noch mindestens eine große Aufgabe an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 09:56 Uhr

© Getty Images Ben Shelton im Kreise seiner Teamkameraden beim Laver Cup in Berlin

Wenn Frances Tiafoe der emotionale Leader des Team World von John McEnroe ist, dann hat „Big Foe“ in Ben Shelton seinen ersten Stellvertreter mit nach Berlin gebracht. Shelton lebt seine Gefühle ebenso intensiv aus wie sein Landsmann - wenn beide gemeinsam auf dem Court stehen, wie zuletzt bei den US Open, dann ist Langeweile so gut wie ausgeschlossen.

Nun hat Ben Shelton den ersten Tag des Laver Cups in Berlin nicht nur in der Rolle des Cheerleaders verbracht, am Freitagabend durfte er an der Seite von Taylor Fritz auch gegen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev um einen Punkt kämpfen. Erfolgreich, es steht nach Tag eins 2:2.

Shelton will Titelverteidigung in Tokio

Unter der Führung der Kapitäne John und Patrick McEnroe und seiner Teammitglieder. Jener Mann, der eigentlich an der Seite von Ben Shelton die Tour bereist, fehlt in der Uber Arena: Papa Bryan Shelton. Sein Vater brauche mal eine Pause, merkte Shelton junior am Rand des Media Days an. Und nicht nur der: Auch seine Mutter reise neuerdings ja sehr oft zu den Turnieren mit.

Der Laver Cup in Berlin ist nicht der erste für Ben Shelton, im vergangenen Jahr trug er mit seinem Erfolg gegen Arthur Fils schon am ersten Tag auch seinen Teil zum zweiten Sieg des Team World in Folge bei. Wenige Wochen später feierte Shelton dann in Tokio seinen ersten Turniersieg überhaupt. Den gilt es nun bald zu verteidigen. Papa Bryan wird dann wieder in der Box sitzen.