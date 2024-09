Laver Cup: Stefanos Tsitsipas - auf dem Fußballfeld stimmt die Form

Mit Stefanos Tsitsipas steht ein Spieler im europäischen Laver-Cup-Team, der dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis bräuchte. In einer anderen Disziplin hatte der Grieche dieses erst vor wenigen Tagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.09.2024, 16:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas bei seinen Vorbereitungen in Berlin

Man kann für das europäische Laver-Cup-Team nur hoffen, dass die Verantwortlichen von Hertha BSC Stefanos Tsitsipas in den sozialen Medien nicht folgen. Denn was Tsitsipas da auf dem Feld des FC Genua gezeigt hat, das würde sich auch in der zweiten deutschen Bundesliga gut machen. Der griechische Tennisheld hatte sich ein paar Bälle am Sechzehner zurecht gelegt - und vor allem den dritten Versuch dermaßen souverän ins rechte Kreuzeck genagelt, dass sich hier vielleicht ganz neue Perspektiven aufgetan haben.

In Sachen Tennis läuft es indes seit dem insgesamt dritten Titelgewinn in Monte-Carlo zu Beginn der Sandplatzsaison nicht ganz so toll.

Anzuführen ist allerdings, dass Stefanos Tsitsipas der einzige Spieler bei den Olympischen Spielen in Paris war, der gegen Novak Djokovic mehrere Chancen auf einen Satzgewinn hatte. Die Geschichte lehrt aber: Diese blieben ungenutzt, Tsitsipas fuhr ohne Medaille heim, auch im Doppel an der Seite von Bruder Petros gab es kein Edelmetall.

Vater Tsitsipas nur noch für die gute Stimmung da

Nun steht also der Laver Cup an. Für Stefanos Tsitsipas auch insofern ein besonderes Event, weil er als einer von ganz wenigen Spitzenspielern außerhalb seiner eigenen Blase keine richtige Anbindung zu haben scheint. Alexander Zverev wird zwar auch vom Vater (und teilweise Bruder) betreut, hat mit Marcelo Melo aber einen Kumpel fürs Leben gefunden. Daniil Medvedev kann immer mal bei Andrey Rublev anrufen, Carlos Alcaraz hat die gesamte spanische Armada hinter sich.

Spannend wird zu beobachten sein, in welcher Begleitung Stefanos Tsitsipas in Berlin auftritt. Vater Apostolos soll ja nur noch den familiären Begleiter geben, die Tage als Coach seines erfolgreichsten Sohnes sind gezählt. Angeblich. Salti rückwärts sind im Tennisgeschäft keine Seltenheit.

Ästhetisch hat Tsitsipas für den Laver Cup in Person von Grigor Dimitrov ja Verstärkung bekommen. Wann Björn Borg, der Kapitän der Europäer, seinen griechischen Einhänder aber einsetzen wird, ist offen. Im Zweifel am Freitag. Denn da ist jeder Matchsieg nur einen Punkt wert. Die ideale Bühne für Spieler, die gerade nach ihrer Form suchen. Auf dem Tenniscourt. Jene auf dem Fußballfeld stimmt bei Stefanos Tsitsipas.