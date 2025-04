"Legends Team Cup": Dominic Thiem greift wieder zum Racket

Dominic Thiem wird in diesem Sommer wieder einmal auf einem Tennisplatz zu bestaunen sein. Der 31-Jährige ist beim hoch dotierten Team-Schaukampf „Legends Team Cup“ mit dabei. Ebenfalls am Start: Tommy Haas und Philipp Kohlschreiber.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.04.2025, 20:37 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem greift wieder zum Schläger - wenn auch "nur" bei einem Show-Event

Mit insgesamt 12 Millionen Dollar ist der Schaukampf hoch dotiert. Gespielt wird an mehreren verschiedenen Locations rund um die Welt. Am Start sind dabei drei Teams mit jeweils fünf Spielern, wobei jede Mannschaft zweimal auf die beiden anderen trifft.

Dominic Thiem ist Teil des Teams "Moya", das vom ehemaligen French Open-Sieger und Weltranglisten-Ersten Carlos Moya angeführt wird. Ebenfalls in der Mannschaft vertreten sind Philipp Kohlschreiber, sowie Diego Schwartzman, Fernando Verdasco und der ehemalige Doppel-Spezialist Mike Bryan.

Das Team Moya trifft vom 16. bis 18. Juli in der UBS Arena in New York auf das Team von Captain Mark Philipoussis mit Juan Carlos Ferrero, Marcos Baghdatis, Radek Stepanek, Tommy Robredo und Mikes Zwillingsbruder Bob Bryan.

Start im Tennis-Paradies

Im dritten Team, das von James Blake angeführt wird, wird dann (zumindest aus deutscher Sicht) vor allem Tommy Haas im Fokus stehen. Teamkollegen von Haas sind Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano Lopez, David Ferrer und Sam Querrey.

Erster Schauplatz des 12 Millionen-Dollar-Events ist ein echtes Tennis-Paradies. Auf der französischen Karibikinsel St. Barts werden sich vom 12. bis 14. Juni Team Philippousis und Team Blake gegenüberstehen.