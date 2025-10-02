Lys verabschiedet sich mit einem Lächeln: Peking als nächster Karriereschritt

Eva Lys kann auch mit ihrem Viertelfinalauftritt in Peking ihre positive Entwicklung unterstreichen. Gegen Coco Gauff fehlen noch Kleinigkeiten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 15:26 Uhr

© Getty Images Eva Lys hat in Peking viel Freude gehabt - und verbreitet

Eva Lys umarmte Coco Gauff herzlich am Netz, plauderte locker mit der French-Open-Siegerin und verabschiedete sich dann mit einem Lächeln auf den Lippen vom Publikum in Peking. Die ganz große Enttäuschung machte sich bei der 23 Jahre alten Tennis-Hoffnungsträgerin aus Hamburg nach dem Verpassen des Halbfinals in der chinesischen Hauptstadt zunächst nicht breit.

"Sie ist wirklich eine starke Gegnerin und hat aus dem Lauf einige unglaubliche Schläge gelandet", sagte auch Gauff über Lys, die kurz zuvor in einem spannenden Duell ihre Entwicklung einmal mehr unterstrichen hatte. Bei der 3:6, 4:6-Niederlage spielte die deutsche Nummer zwei lange auf Augenhöhe mit - den Unterschied machten die Starqualitäten ihrer US-amerikanischen Gegnerin in den entscheidenden Momenten.

Lys, die sich selbst als "Kopfmensch" bezeichnet, schien den Auftritt auf dem Centre Court zu genießen und spielte mit viel Herz und jeder Menge Power. Zwar stand am Ende nicht die erste Teilnahme an der Vorschlussrunde bei einem WTA-Event der höchsten Kategorie. Dennoch reist sie mit vielen positiven Erfahrungen weiter.

Lys schlägt Rybakina

Die Aufsteigerin schaffte gegen Elena Rybakina ihren ersten Erfolg gegen eine Top-10-Spielerin, rückte dann erstmals ins Viertelfinale bei einem 1000er-Turnier vor und wird in der Weltrangliste erstmals zu den 50 besten Spielerinnen der Welt gehören.

Die Entwicklung zeichnete sich im Saisonverlauf ab. Aus "Lucky Lys", die bei den Australian Open noch als Lucky Loser überraschend ins Achtelfinale vorpreschte, wird immer mehr eine konstante Profispielerin, die auch hocheingeschätzte Gegnerinnen ärgern kann.

Peking soll dabei nur der nächste Zwischenschritt auf dem Weg zu größeren Erfolgen bleiben.