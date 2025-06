Madison Keys´ Rat an den Nachwuchs: „Es ist nie zu spät“

Madison Keys trifft im Viertelfinale der French Open 2025 auf Coco Gauff. Und hat für die Nachwuchsspielerinnen ein paar gute Ratschläge.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 18:58 Uhr

Die Pressekonferenz mit Madison Keys nach deren Einzug in das Viertelfinale von Roland-Garros war nicht wahnsinnig gut besucht, die regierende Australian-Open-Siegerin nahm sich dennoch ausführlich Zeit, die Fragen zu beantworten. Gegen Ende ging es um ihre nächste Gegnerin: Coco Gauff. Sie verstünden sich grundsätzlich gut, erläuterte Keys, manchmal aber hätte sie keine Ahnung, wovon Gauff eigentlich rede. Schließlich liegen neun Jahre Altersunterschied zwischen den beiden.

Nun sind Gauff und Keys längst auf der WTA-Tour etabliert, beide auch mit Grand-Slam-Ehren dekoriert. Andererseits wird das Stade Roland-Garros aktuell von vielen jungen Menschen bevölkert, die genau davon träumen. Und sich in den Nachwuchswettbewerben schon mal versuchen.

Hat Madison Keys einen Rat für all jene mit großen Träumen?

Keys hat die Ziellinie erst spät erreicht

„Ich glaube, dass es für die Top-Juniorinnen viel Druck gibt, es sofort (bei den Erwachsenen) zu schaffen“, erklärte Keys. „Und manchmal geht der Spaß verloren. Und man bekommt gar nicht mit, welch grandiose Erfahrung es ist, professionelle Tennisspielerin zu sein.“

„Und das Wichtigste ist: Es ist nie zu spät“, so Keys weiter. „Ich habe schon früh in meiner Karriere große Erfolge gehabt, und es dennoch nicht bis ganz über die Ziellinie geschafft. Bis vor ein paar Monaten. Es gibt also kein Zeit-Limit. Und viele von uns denken, wenn sie es nicht geschafft haben, dass die Zeit abläuft. Aber dieses Limit gibt es nicht. Es kann alles zu jedem Zeitpunkt passieren.“

