Mallorca Championships: Klopp, Kerner und Co. schlugen bei Padelturnier in Santa Ponça auf

Im Rahmen der Mallorca Championships presented by ecotrans Group stand auch die boomende Sportart Padel im Rampenlicht! Dabei gaben Padel FC von Jürgen und Marc Klopp und der Mallorca Country Club den Start einer strategischen Partnerschaft bekannt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 14:40 Uhr

Im Rahmen der derzeit laufenden Mallorca Championships presented by ecotrans Group haben am Wochenende zahlreiche Promis bei einem Padelturnier aufgeschlagen! Dabei tummelten sich aus dem Fußball-Lager Jürgen Kloppund sein Sohn Marc, Weltmeister Christoph Kramer, Ex-Teamtorhüter Jens Lehmann, RB Leipzig-Verteidiger Ridle Baku und FC Köln-Star Luca Waldschmidt ebenso am Court im Mallorca Country Club (MCC) wie Deutschlands Top-Padelspielerin Denise Höfer, Rafael Nadals Schwester Maribel, Moderator Johannes B. Kerner sowie die Tennis-Legenden Tommy Haas und Carl-Uwe Steeb.

„Wir sind stolz, dass ihr unserer Einladung so zahlreich gefolgt seid und bei diesem Turnier mitgespielt habt“, freute sichEdwin Weindorfer, CEO des Mallorca Country Clubs und Veranstalter des ATP-Rasentennis-Turniers in Santa Ponça, über das illustre Teilnehmerfeld.

Jürgen Klopp hat nach Tennis nun auch den Padelsport für sich entdeckt und zählt seit einiger Zeit zu den Stammgästen am Padelcourt im Mallorca Country Club: „Neben Fußball ist Padel das Beste, das ich je gespielt habe – und ich kenne es erst seit fünf Jahren. Es macht richtig Spaß und ist ein großartiger Sport“, sagte der „Head of Global Soccer“ von Red Bull.

Zusammen mit Sohn Marc hat Jürgen Klopp in Deutschland den Padel FC etabliert, der über 15.000 Mitglieder zählt und mittlerweile für eine einzigartige Sport-Community steht. Nun geht Padel FC mit dem Mallorca Country Club eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist die Entwicklung eines eigenen Padel-Zentrums auf dem Clubgelände in Santa Ponça.

Marc Klopp, Mitgründer von Padel FC, erklärt dazu: „Wir entwickeln das Ganze mit Blick auf die Zukunft. Im nächsten Jahr wollen wir hier zwölf Padelplätze haben – es soll noch größer werden.“ Mit dieser Partnerschaft soll im Mallorca Country Club die führende Padel-Destination auf den Balearen entstehen – modern, lebendig und getragen von einer gemeinsamen Leidenschaft für die weltweit boomende Sportart Padel.

Als Sieger des als Teamwettbewerb ausgetragenen Promiturniers ging übrigens „Tennis United“ in der Besetzung Tommy Haas, Carl-Uwe Steeb, Frank de Vries und Zani Suttle hervor.